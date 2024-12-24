В Башкирии волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом

Posted 24 декабря, 06:32
Published 24 декабря, 06:32
Modified 24 декабря, 06:34
Updated 24 декабря, 06:34
Волонтерская акция «Ветеранам — тепло наших сердец» проводится уже более 10 лет — с 2012 года. Традиционно в преддверии Нового года и Дня Победы башкирские нефтяники навещают ветеранов Великой Отечественной войны, в свое время работавших в нефтяной отрасли, дарят им продуктовые наборы и памятные поздравления.
Зое Ланкиной в этом году исполнилось 94 года. Она — труженик тыла, приравненная к участникам ВОВ, награждена юбилейными медалями и медалью «Ветеран Труда». На встрече с волонтерами Зоя Петровна поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной, которую застала еще ребенком:
— Мы жили в сельской местности — семья была большая, многодетная: четверо девочек, я была самая старшая, мне было 10 лет.
В 1953 году Зоя Петровна закончила Уфимский нефтяной институт. После первого курса она познакомилась с будущим мужем — ближе к концу обучения они поженились, и их направили на разные нефтяные предприятия: его в Ишимбай, ее в Салават. В Салавате Зоя Петровна участвовала в строительстве Комбината №18, причем вместе с заключенными.
— Я работала диспетчером, в том числе и в ночные смены. При мне же запустили первую установку, выкачали первую нефть. Позднее мы переехали с мужем в Уфу, и я устроилась старшим инженером на предприятие «НИПИнефть» в Черниковке.
Марат Муллагалямов, тоже родившийся в 1930 году, работал и на авиационном заводе в Уфе, когда им еще руководил Михаил Ферин. В качестве председателя горисполкома Стерлитамака участвовал в строительстве города. Заслуженный работник РБ по социальной защите населения, в свое время Марат Сабитович работал заместителем генерального директора «Башнефти». Также награжден Орденом «Знак Почета», тремя орденами Трудового Красного Знамени и шестью медалями.
— Во время войны башкирские нефтяники все-таки дали стране 5 миллионов тонн нефти! Но дело не только в ее добыче — наши перерабатывающие заводы были первыми в СССР. И поэтому я горжусь нашими нефтяниками, — поделился Марат Сабитович.
Всего у башкирских нефтяников около 300 подопечных ветеранов, в эти дни их поздравляют 50 волонтеров. Одна из них — Эрина Шакирова, она занимается волонтерством уже семь лет:
— Для меня желание помогать другим людям — это образ жизни. Вообще в нашей компании проходит много благотворительных акций, мы с коллегами с удовольствием в них участвуем. Я всегда очень жду встречи с ветеранами и это взаимно — они готовятся к нашим встречам, радуются нашему приходу, показывают свои награды и делятся уникальными воспоминаниями. Такое чувство, будто приходишь к своим родным дедушкам и бабушкам — такая же любовь, уют, тепло общения.
Отметим, что ветераны Великой Отечественной находятся под особой заботой «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Уже несколько лет действует программа ремонта (для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий), санаторно-курортные оздоровительные программы. Кроме того, ветераны получают выплаты по коллективному договору по праздничным датам, им также оказывается материальная помощь по семейным обстоятельствам и ежемесячно в целях компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.