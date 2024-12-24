В Башкирии волонтеры поздравляют ветеранов с Новым годом

Отметим, что ветераны Великой Отечественной находятся под особой заботой «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Уже несколько лет действует программа ремонта (для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий), санаторно-курортные оздоровительные программы. Кроме того, ветераны получают выплаты по коллективному договору по праздничным датам, им также оказывается материальная помощь по семейным обстоятельствам и ежемесячно в целях компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.