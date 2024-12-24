В Башкирии будут платить новые пенсии

Posted 23 декабря, 22:05
Published 23 декабря, 22:05
Modified 24 декабря, 10:03
Updated 24 декабря, 10:03
С 2025 года в Башкортостане начнётся индексация пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет применяться ко всем, независимо от занятости.
При этом учитываться будут не текущие выплаты, а полный размер пенсии с пропущенными ранее индексациями. В 2025 году коэффициент индексации составит 7,3%, однако окончательный размер может быть скорректирован при росте инфляции. Работавшие пенсионеры сохранят также ежегодное «августовское» повышение.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за новогодних праздников сдвинулся привычный график получения социальных пособий.