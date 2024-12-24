mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 22:05

Published 23 декабря, 22:05

Modified 24 декабря, 10:03

Updated 24 декабря, 10:03

В Башкирии будут платить новые пенсии

В Башкирии будут платить новые пенсии

23 декабря 2024, 22:05
Фото: 1MI.
Башкортостанский Соцфонд напомнил об изменениях в размере пенсии работающих жителей региона почтенного возраста — во вторник, 24 декабря, рассказываем о нововведениях.

С 2025 года в Башкортостане начнётся индексация пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет применяться ко всем, независимо от занятости.

При этом учитываться будут не текущие выплаты, а полный размер пенсии с пропущенными ранее индексациями. В 2025 году коэффициент индексации составит 7,3%, однако окончательный размер может быть скорректирован при росте инфляции. Работавшие пенсионеры сохранят также ежегодное «августовское» повышение.

Уфимцы не получат пособия в январе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за новогодних праздников сдвинулся привычный график получения социальных пособий.

Читайте также:
Жителям Башкирии рассказали о дополнительных выплатахВ Башкирии рассказали про выплаты по ₽50`000Иномарки рухнули на 11% в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Благовещенск#Льготы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Цены#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Пенсии#Пособия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика