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Posted 23 декабря, 22:02

Published 23 декабря, 22:02

Modified 23 декабря, 22:04

Updated 23 декабря, 22:04

Эксперты назвали темы размышлений уфимцев в пробках

Уфимцы обсуждают в пробках Путина

23 декабря 2024, 22:02
Фото: 1MI.

Эксперты назвали темы размышлений уфимцев в пробках

Сервис карт «2ГИС» выяснил, что волнует жителей башкирской столицы, пока те стоят в автомобильных заторах — исследованием эксперты поделились с Mkset во вторник, 24 декабря.

Всего специалисты проанализировали более 200 тыс. отметок с сообщениями на картах сервиса в разных городах России. Функцию автолюбители используют как для предупреждения ДТП или опасных ситуаций на дороге, так и для выражения своих эмоций.

Так, интересными аналитики нашли обсуждения уфимцев по поводу приезда президента России Владимира Путина — из-за визита главы государства в городе временно перекрыли важнейшие улицы, что вызвало пробки.

— Хорошо быть президентом, не знать, что такое пробки на дорогах) — написал житель Уфы.
Что Путин увидел в Уфе
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Напомним, рабочий визит в Башкирию Путин нанёс в октябре 2024 года. Ранее Mkset рассказывал, чем похвастались местные власти перед главой государства.

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