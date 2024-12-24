Уфимцы обсуждают в пробках Путина

Posted 23 декабря, 22:02
Published 23 декабря, 22:02
Modified 23 декабря, 22:04
Updated 23 декабря, 22:04
Всего специалисты проанализировали более 200 тыс. отметок с сообщениями на картах сервиса в разных городах России. Функцию автолюбители используют как для предупреждения ДТП или опасных ситуаций на дороге, так и для выражения своих эмоций.
Так, интересными аналитики нашли обсуждения уфимцев по поводу приезда президента России Владимира Путина — из-за визита главы государства в городе временно перекрыли важнейшие улицы, что вызвало пробки.
— Хорошо быть президентом, не знать, что такое пробки на дорогах) — написал житель Уфы.
Напомним, рабочий визит в Башкирию Путин нанёс в октябре 2024 года. Ранее Mkset рассказывал, чем похвастались местные власти перед главой государства.