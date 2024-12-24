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Posted 24 декабря, 11:42

Published 24 декабря, 11:42

Modified 24 декабря, 11:44

Updated 24 декабря, 11:44

Уфимцев ждёт рекордно легкая рабочая неделя

Уфимцев ждёт рекордно легкая рабочая неделя

24 декабря 2024, 11:42
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Отдых
В начале 2025 года офисным сотрудникам предстоит трудиться всего два дня за неделю и снова уйти отдыхать, напоминает Министерство семьи и труда Башкирии.

Первую рабочую неделю 2025 года все те, кто работают по графику 5/2, проведут в новом соотношении 2/2. Так, согласно производственному календарю на 2025 год, жители Уфы, Башкирии и всей России, которые трудятся в режиме будни-выходные, в первую рабочую неделю проведут за исполнением обязанностей всего два дня. Первый рабочий день 2025 года — четверг, 9 января 2025 года. Но набирать рабочий ритм рано — уже в пятницу, 10 января, рабочая неделя закончится и начнутся стандартные непраздничные выходные.

Производственный календарь на 2025 год — когда работаем и отдыхаемПроизводственный календарь на 2025 год — когда работаем и отдыхаем
Производственный календарь на 2025 год — когда работаем и отдыхаем. Фото: Министерство семьи и труда Башкирии

Напомним, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На основании статьи 120 Трудового кодекса при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска не включаются нерабочие праздничные дни.

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