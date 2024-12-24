Уфимцев ждёт рекордно легкая рабочая неделя

Первую рабочую неделю 2025 года все те, кто работают по графику 5/2, проведут в новом соотношении 2/2. Так, согласно производственному календарю на 2025 год, жители Уфы, Башкирии и всей России, которые трудятся в режиме будни-выходные, в первую рабочую неделю проведут за исполнением обязанностей всего два дня. Первый рабочий день 2025 года — четверг, 9 января 2025 года. Но набирать рабочий ритм рано — уже в пятницу, 10 января, рабочая неделя закончится и начнутся стандартные непраздничные выходные.