Уфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздниках

Алкоголь также способствует развитию воспалительных процессов, ослабляя иммунную систему и повышая риск хронических заболеваний. Он оказывает серьезное влияние на сердце и сосуды, повышая артериальное давление, увеличивая риск аритмий и сердечных приступов. Наконец, репродуктивная функция также страдает: у мужчин алкоголь может снижать уровень тестостерона, а у женщин нарушать гормональный баланс, что влияет на фертильность.