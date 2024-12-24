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Posted 24 декабря, 13:48

Published 24 декабря, 13:48

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Уфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздниках

Уфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздниках

24 декабря 2024, 13:48
Фото: 1MI.
Шесть главных последствий употребления спиртных напитков назвали врачи госпиталя ветеранов войн Уфы во вторник, 24 декабря, порталу UfaTime.

Прежде всего, алкоголь может ухудшать настроение. Хотя горячительные напитки вызывают кратковременный эффект эйфории, за ним часто следует апатия, тревога или раздражительность. Длительное употребление способствует развитию депрессии.

Внешность также страдает: алкоголь обезвоживает организм, что приводит к сухости кожи, отекам и преждевременному старению.

Кроме того, алкоголь нарушает аппетит и пищеварение, стимулируя чрезмерное желание есть, особенно жирные или сладкие продукты, что перегружает желудочно-кишечный тракт и печень.

Алкоголь также способствует развитию воспалительных процессов, ослабляя иммунную систему и повышая риск хронических заболеваний. Он оказывает серьезное влияние на сердце и сосуды, повышая артериальное давление, увеличивая риск аритмий и сердечных приступов. Наконец, репродуктивная функция также страдает: у мужчин алкоголь может снижать уровень тестостерона, а у женщин нарушать гормональный баланс, что влияет на фертильность.

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Ранее, как сообщал Mkset, уфимские врачи опровергли миф о безопасной дозе алкоголя.

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