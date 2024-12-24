Уфимцев попросили отказаться от алкоголя на праздниках

Posted 24 декабря, 13:48
Published 24 декабря, 13:48
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Прежде всего, алкоголь может ухудшать настроение. Хотя горячительные напитки вызывают кратковременный эффект эйфории, за ним часто следует апатия, тревога или раздражительность. Длительное употребление способствует развитию депрессии.
Внешность также страдает: алкоголь обезвоживает организм, что приводит к сухости кожи, отекам и преждевременному старению.
Кроме того, алкоголь нарушает аппетит и пищеварение, стимулируя чрезмерное желание есть, особенно жирные или сладкие продукты, что перегружает желудочно-кишечный тракт и печень.
Алкоголь также способствует развитию воспалительных процессов, ослабляя иммунную систему и повышая риск хронических заболеваний. Он оказывает серьезное влияние на сердце и сосуды, повышая артериальное давление, увеличивая риск аритмий и сердечных приступов. Наконец, репродуктивная функция также страдает: у мужчин алкоголь может снижать уровень тестостерона, а у женщин нарушать гормональный баланс, что влияет на фертильность.