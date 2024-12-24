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Posted 24 декабря, 13:44

Published 24 декабря, 13:44

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Уфимцев оштрафуют за новогодние салюты

Уфимцев оштрафуют за новогодние салюты

24 декабря 2024, 13:44
Фото: mkset.ru.
Мэр города Ратмир Мавлиев во вторник, 24 декабря, поручил организовать специальные площадки для запуска пиротехники.

Уфимцев предупреждают: запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В городе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф. На данный момент в Уфе есть только одна официальная площадка для запуска салютов, и находится она в Демском районе.

Такая ситуация вызвала недовольство у мэра города Ратмира Мавлиева. Он справедливо заметил, что в Уфе 36 точек продажи пиротехники, а площадка для запуска всего одна.

— Мы сами себе в ногу стреляем, — отметил Мавлиев на оперативном совещании.

По данным из открытых источников, запуск салютов у жилых домов является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если из-за неправильного запуска салюта возникнет пожар, кто-то пострадает или будет повреждено имущество, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей.

В связи с этим, мэр поручил своему первому заместителю организовать новые площадки для запуска фейерверков в Уфе. Ожидается, что в ближайшее время их станет больше, и у горожан появится возможность легально запускать салюты.

Как ранее сообщал Mkset, Ратмир Мавлиев также поручил продлить работу общественного транспорта в связи с новогодними мероприятиями.

В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
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