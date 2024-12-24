Уфимцев оштрафуют за новогодние салюты

По данным из открытых источников, запуск салютов у жилых домов является нарушением правил пожарной безопасности и влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А если из-за неправильного запуска салюта возникнет пожар, кто-то пострадает или будет повреждено имущество, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей.