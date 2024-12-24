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Posted 24 декабря, 13:43

Published 24 декабря, 13:43

Modified 24 декабря, 18:44

Updated 24 декабря, 18:44

Уфимцам назвали самые вредные новогодние продукты

Уберите это немедленно: врачи назвали худшие блюда новогоднего стола

24 декабря 2024, 13:43
Фото: mkset.ru.

Уфимцам назвали самые вредные новогодние продукты

Врачи госпиталя ветеранов войн в столице Башкирии рассказали порталу UfaTime во вторник, 24 декабря, об атрибутах новогоднего стола, несущих наибольший вред.

Одним из главных «злодеев» новогоднего стола является алкоголь. Считается, что существует некая безопасная доза спиртного, но это миф — даже небольшие количества алкоголя оказывают нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. К тому же алкоголь усиливает чувство голода, провоцируя переедание.

Газированные напитки и кондитерские изделия также вредны, поскольку содержат большое количество сахара и химических добавок, что может привести к скачкам уровня глюкозы в крови и перегрузке поджелудочной железы.

Переработанное мясо, включая колбасы, ветчину и сосиски, богато консервантами и насыщенными жирами, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточно соленые продукты, такие как соленая рыба, икра и маринады, могут привести к задержке жидкости в организме, увеличению нагрузки на почки и повышению артериального давления.

Майонез, который часто используется в праздничных салатах, содержит большое количество жиров, искусственных добавок и соли, что делает его крайне вредным для здоровья при частом употреблении.

Хинкали с душком нашли в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что Роспотребнадзор нашёл в Башкирии опасные хинкали.

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