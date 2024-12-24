Уберите это немедленно: врачи назвали худшие блюда новогоднего стола

Posted 24 декабря, 13:43
Published 24 декабря, 13:43
Modified 24 декабря, 18:44
Updated 24 декабря, 18:44
Одним из главных «злодеев» новогоднего стола является алкоголь. Считается, что существует некая безопасная доза спиртного, но это миф — даже небольшие количества алкоголя оказывают нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. К тому же алкоголь усиливает чувство голода, провоцируя переедание.
Газированные напитки и кондитерские изделия также вредны, поскольку содержат большое количество сахара и химических добавок, что может привести к скачкам уровня глюкозы в крови и перегрузке поджелудочной железы.
Переработанное мясо, включая колбасы, ветчину и сосиски, богато консервантами и насыщенными жирами, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Избыточно соленые продукты, такие как соленая рыба, икра и маринады, могут привести к задержке жидкости в организме, увеличению нагрузки на почки и повышению артериального давления.
Майонез, который часто используется в праздничных салатах, содержит большое количество жиров, искусственных добавок и соли, что делает его крайне вредным для здоровья при частом употреблении.