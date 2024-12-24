Уберите это немедленно: врачи назвали худшие блюда новогоднего стола

Одним из главных «злодеев» новогоднего стола является алкоголь. Считается, что существует некая безопасная доза спиртного, но это миф — даже небольшие количества алкоголя оказывают нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. К тому же алкоголь усиливает чувство голода, провоцируя переедание.