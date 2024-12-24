Уфимцам грозит праздничная опасность

Не пропускайте приёмы пищи перед новогодним ужином. Многие допускают ошибку, намеренно голодая целый день, чтобы «оставить место» для праздничных угощений. Однако это приводит к перееданию вечером. Регулярное питание в течение дня поможет вам лучше контролировать аппетит.

Съедайте свою норму овощей в течение дня. Овощи богаты клетчаткой, которая помогает чувствовать себя сытым дольше. Добавьте овощи к каждому приёму пищи. Это поможет уменьшить желание налегать на калорийные блюда вечером.

Устройте лёгкий завтрак. Утром отдайте предпочтение чему-то лёгкому, но питательному, например, овсянке с ягодами или омлету с овощами. Это обеспечит организм энергией и не создаст ощущение тяжести.