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Posted 23 декабря, 22:08

Published 23 декабря, 22:08

Modified 23 декабря, 22:10

Updated 23 декабря, 22:10

Уфимцам рассказали способы не набрать вес в Новый год

Уфимцам грозит праздничная опасность

23 декабря 2024, 22:08
Фото: 1MI.

Уфимцам рассказали способы не набрать вес в Новый год

Уфимский диетолог Евгения Ракаева поделилась советами по сбалансированному питанию в главный праздник зимы, пишет «Вся Уфа» — разбираем советы эксперта во вторник, 24 декабря.
  1. Не пропускайте приёмы пищи перед новогодним ужином. Многие допускают ошибку, намеренно голодая целый день, чтобы «оставить место» для праздничных угощений. Однако это приводит к перееданию вечером. Регулярное питание в течение дня поможет вам лучше контролировать аппетит.

  2. Съедайте свою норму овощей в течение дня. Овощи богаты клетчаткой, которая помогает чувствовать себя сытым дольше. Добавьте овощи к каждому приёму пищи. Это поможет уменьшить желание налегать на калорийные блюда вечером.

  3. Устройте лёгкий завтрак. Утром отдайте предпочтение чему-то лёгкому, но питательному, например, овсянке с ягодами или омлету с овощами. Это обеспечит организм энергией и не создаст ощущение тяжести.

  4. Готовьте новогодние блюда только на один праздничный ужин. Избыток приготовленной пищи часто становится причиной постоянных перекусов в последующие дни. Планируйте меню так, чтобы всё было съедено за один вечер, либо раздайте оставшиеся блюда гостям.

Альтернативу майонезу предложили уфимцам
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Ранее Mkset рассказывал о том, чем можно заменить вредный майонез в Новый год уфимцам.

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