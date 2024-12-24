Уфимцам грозит праздничная опасность

Posted 23 декабря, 22:08
Published 23 декабря, 22:08
Modified 23 декабря, 22:10
Updated 23 декабря, 22:10
Съедайте свою норму овощей в течение дня. Овощи богаты клетчаткой, которая помогает чувствовать себя сытым дольше. Добавьте овощи к каждому приёму пищи. Это поможет уменьшить желание налегать на калорийные блюда вечером.
Устройте лёгкий завтрак. Утром отдайте предпочтение чему-то лёгкому, но питательному, например, овсянке с ягодами или омлету с овощами. Это обеспечит организм энергией и не создаст ощущение тяжести.
Готовьте новогодние блюда только на один праздничный ужин. Избыток приготовленной пищи часто становится причиной постоянных перекусов в последующие дни. Планируйте меню так, чтобы всё было съедено за один вечер, либо раздайте оставшиеся блюда гостям.