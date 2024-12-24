Уфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал суд

Оперативники задержали поджигателя по «горячим следам». Во время допроса 27-летний уфимец Тимур Биглов сообщил, что ранее мошенники лишили его всех сбережений и заставили взять кредиты. Общая сумма его долгов составила ₽10 млн. Позже, уже в декабре, с уфимцев связался «сотрудник ФСБ». Тот пообещал вернуть все деньги, но взамен на услугу — новоявленному «агенту ФСБ» нужно было сжечь почту. Что Тимур и сделал, дважды попавшись на удочку мошенников и теперь став уголовником.