Уфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал суд

Posted 24 декабря, 11:26
Published 24 декабря, 11:26
Modified 24 декабря, 11:28
Updated 24 декабря, 11:28
Повершивший мошенникам 27-летний уфимец Тимур Биглов по постановлению Советского районного суда Уфы проведет в СИЗО месяц и 29 дней. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, признавшийся в поджоге отделения почтовой связи мужчина пробудет под стражей, как минимум, до 20 февраля 2025 года. Так что Новый год уфимский поджигатель встретит за решеткой.
— Советский районный суд Уфы Республики Башкортостан рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Биглова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, — сообщает пресс-служба судов. — По версии следствия, мужчина умышленно, возможно, по указанию третьих лиц, в ночное время совершил поджег помещения «Почта России», находящегося в многоэтажном жилом доме.
Сам поджог произошел 21 декабря в отделении «Почты России» на улице Менделеева в Уфе. Злоумышленник ночью проник в помещение и поджог его. Пожар удалось ликвидировать достаточно быстро, люди не пострадали. Но оказалось уничтожено имущество и оборудование, а также сами отправления — открытки, письма, посылки. При тушении пожара возникла версия о поджоге. И она подтвердилась.
Оперативники задержали поджигателя по «горячим следам». Во время допроса 27-летний уфимец Тимур Биглов сообщил, что ранее мошенники лишили его всех сбережений и заставили взять кредиты. Общая сумма его долгов составила ₽10 млн. Позже, уже в декабре, с уфимцев связался «сотрудник ФСБ». Тот пообещал вернуть все деньги, но взамен на услугу — новоявленному «агенту ФСБ» нужно было сжечь почту. Что Тимур и сделал, дважды попавшись на удочку мошенников и теперь став уголовником.