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Posted 24 декабря, 14:57

Published 24 декабря, 14:57

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Уфа вошла в топ городов с самым бюджетным новогодним столом

Уфимский оливье дешевле казанского

24 декабря 2024, 14:57
Фото: mkset.ru.

Уфа вошла в топ городов с самым бюджетным новогодним столом

Столица Башкирии оказалась на пятом месте по доступности ингредиентов для главного новогоднего салата — рассказывают исследователи портала «Едадил» во вторник, 24 декабря.
Салат «Оливье» продают за ₽83`800 в Уфе
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Так, порцию салата из продуктов, купленных в уфимских магазинах, аналитики оценили в ₽41,10. Уступает столица Башкирии Омску, Краснодару, Волгограду и Самаре, там салат стоит от ₽39,89.

Тройкой городов с самым дорогим оливье же оказались Челябинск (₽50,27), Казань (₽49,77) и Москва (₽49,5).

«Оливье» подорожал в Уфе на 20%
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Несмотря на такой результат, ранее Mkset выяснил, что ингредиенты для салата в Уфе с 2023 года подорожали примерно на 20%. Самым дорогим предложением новогоднего салата в Уфе стал «Оливье» почти за ₽85 000.

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