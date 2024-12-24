Уфимский оливье дешевле казанского

Posted 24 декабря, 14:57
Published 24 декабря, 14:57
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Так, порцию салата из продуктов, купленных в уфимских магазинах, аналитики оценили в ₽41,10. Уступает столица Башкирии Омску, Краснодару, Волгограду и Самаре, там салат стоит от ₽39,89.
Тройкой городов с самым дорогим оливье же оказались Челябинск (₽50,27), Казань (₽49,77) и Москва (₽49,5).
Несмотря на такой результат, ранее Mkset выяснил, что ингредиенты для салата в Уфе с 2023 года подорожали примерно на 20%. Самым дорогим предложением новогоднего салата в Уфе стал «Оливье» почти за ₽85 000.