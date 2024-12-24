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Posted 24 декабря, 15:29

Published 24 декабря, 15:29

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Уфимские медики провели уникальную операцию

Уфимские медики провели уникальную операцию

24 декабря 2024, 15:29
Фото: 1MI (архивное фото).
Клиника Башгосмедуниверситета в Уфе первая в регионе провела хирургическое вмешательство по новой методике — подробностями поделились на ресурсах вуза во вторник, 24 декабря.

Врачам удалось провести операцию на клапане сердце при помощи катетера. Подобных малоинвазивных вмешательств ранее в Башкирии не проводили. Пациенткой, которой сделали операцию, оказалась 72-летняя пенсионерка с пороком сердца.

Медики отметили, что благодаря методике удаётся добиться быстрого восстановления паицента — к выписке он готов уже спустя три дня после проведённого вмешательства.

Футболист потерял палец в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские хирурги восстановили палец 37-летнему спортсмену, получившему травму в ходе тренировки.

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