Уфимские медики провели уникальную операцию

Posted 24 декабря, 15:29
Published 24 декабря, 15:29
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Врачам удалось провести операцию на клапане сердце при помощи катетера. Подобных малоинвазивных вмешательств ранее в Башкирии не проводили. Пациенткой, которой сделали операцию, оказалась 72-летняя пенсионерка с пороком сердца.
Медики отметили, что благодаря методике удаётся добиться быстрого восстановления паицента — к выписке он готов уже спустя три дня после проведённого вмешательства.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские хирурги восстановили палец 37-летнему спортсмену, получившему травму в ходе тренировки.