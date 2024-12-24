Десятибалльные пробки захватили центр Уфы

Как ранее сообщил Mkset, с неожиданным визитом в Уфу прилетел зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По сообщению инсайдеров, визит Медведева может быть связан с угрозой атаки вражеских БПЛА на Башкортостан. Программа визита зампреда не разглашается, однако, как выяснили корреспонденты Mkset, Медведев отправился возложить цветы к памятнику генерала Шаймуратова на Советской площади в центре Уфы.