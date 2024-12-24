Десятибалльные пробки захватили центр Уфы

Posted 24 декабря, 11:01
Published 24 декабря, 11:01
Modified 24 декабря, 11:58
Updated 24 декабря, 11:58
Во вторник, 24 декабря, около четырех часов дня навигаторы уфимцев загорелись бордовым цветом — город встал в пробках из-за перекрытия дорог.
В центре Уфы перекрыли сразу три улицы:
Местные жители делятся в социальных сетях кадрами сильных пробок, охвативших столицу Башкирии за несколько часов до вечернего час-пика:
На кадрах, опубликованных местными жителями видно, что движение по центру Уфы оказалось почти замороженным. Подобные заторы, как прокомментировали уфимцы, обычно возникают после шести часов вечера — в дневное время бордовые пробки застали местных врасплох.
Как ранее сообщил Mkset, с неожиданным визитом в Уфу прилетел зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По сообщению инсайдеров, визит Медведева может быть связан с угрозой атаки вражеских БПЛА на Башкортостан. Программа визита зампреда не разглашается, однако, как выяснили корреспонденты Mkset, Медведев отправился возложить цветы к памятнику генерала Шаймуратова на Советской площади в центре Уфы.