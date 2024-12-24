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Posted 24 декабря, 11:01

Published 24 декабря, 11:01

Modified 24 декабря, 11:58

Updated 24 декабря, 11:58

Уфа встала в пробках из-за перекрытий

Десятибалльные пробки захватили центр Уфы

24 декабря 2024, 11:01
Фото: tg/Ufa_RB.

Уфа встала в пробках из-за перекрытий

Центр Уфы встал в пробках задолго до час-пика, выяснили корреспонденты Mkset во вторник, 24 декабря.

Во вторник, 24 декабря, около четырех часов дня навигаторы уфимцев загорелись бордовым цветом — город встал в пробках из-за перекрытия дорог.

Фото: 2ГИС

В центре Уфы перекрыли сразу три улицы:

  • Заки Валиди — от проспекта Салавата Юлаева до Гафури;
  • Цюрупы — от Заки Валиди до Достоевского;
  • Карла Маркса — от Заки Валиди до Достоевского.

Местные жители делятся в социальных сетях кадрами сильных пробок, охвативших столицу Башкирии за несколько часов до вечернего час-пика:

Фото: tg/Ufa_RB

На кадрах, опубликованных местными жителями видно, что движение по центру Уфы оказалось почти замороженным. Подобные заторы, как прокомментировали уфимцы, обычно возникают после шести часов вечера — в дневное время бордовые пробки застали местных врасплох.

Как ранее сообщил Mkset, с неожиданным визитом в Уфу прилетел зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По сообщению инсайдеров, визит Медведева может быть связан с угрозой атаки вражеских БПЛА на Башкортостан. Программа визита зампреда не разглашается, однако, как выяснили корреспонденты Mkset, Медведев отправился возложить цветы к памятнику генерала Шаймуратова на Советской площади в центре Уфы.

Фото: https://t.me/podslushanorb
Дмитрий Медведев прилетел в Уфу
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