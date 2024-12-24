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Posted 23 декабря, 22:08

Published 23 декабря, 22:08

Modified 23 декабря, 22:10

Updated 23 декабря, 22:10

Штаб по мониторингу вывоза мусора создадут в Башкирии

Уфа рискует зарасти мусором на каникулах

23 декабря 2024, 22:08
Фото: 1MI.

Штаб по мониторингу вывоза мусора создадут в Башкирии

Чиновники собираются усиленно следить за вывозом отходов в праздничные каникулы, сообщили в понедельник, 23 декабря, в правительстве Башкортостана.

По соответствущей теме власти региона провели целое совещание. Как отметили в правительстве, каждый Новый год в Республике остро встаёт вопрос вывоза твёрдых отходов.

Чтобы эта работа шла эффективно, в каждой зоне деятельности региональных операторов создадут оперативные штабы. Они начнут фунционировать уже 28 декабря.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какие изменения ждут россиян и жителей Башкирии в сфере вывоза мусора в 2025 году.

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