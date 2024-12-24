Уфа рискует зарасти мусором на каникулах

Posted 23 декабря, 22:08
Published 23 декабря, 22:08
Modified 23 декабря, 22:10
Updated 23 декабря, 22:10
По соответствущей теме власти региона провели целое совещание. Как отметили в правительстве, каждый Новый год в Республике остро встаёт вопрос вывоза твёрдых отходов.
Чтобы эта работа шла эффективно, в каждой зоне деятельности региональных операторов создадут оперативные штабы. Они начнут фунционировать уже 28 декабря.
Ранее Mkset рассказывал о том, какие изменения ждут россиян и жителей Башкирии в сфере вывоза мусора в 2025 году.