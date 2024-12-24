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Posted 24 декабря, 12:38

Published 24 декабря, 12:38

Modified 24 декабря, 13:22

Updated 24 декабря, 13:22

Уфимцам сообщили способ экономии на такси

Такси за копейки ждёт уфимцев на новогодних праздниках

24 декабря 2024, 12:38
Фото: 1MI.

Уфимцам сообщили способ экономии на такси

Как дешево вызвать такси в Новый год в Уфе, рассказали в крупном агрегаторе «Яндекс Go» во вторник, 24 декабря.

В период праздничной суматохи все больше людей предпочитают поехать на новогодний шоппинг или в гости к родным и близким на такси. Как выяснили корреспонденты Mkset, в период праздников тарифы на поездки в крупном агрегаторе «Яндекс Go» не меняются, однако из-за резкого уменьшения числа водителей, спрос и ценник всё-таки повышаются.

Специалисты рекомендуют 31 декабря завершить все приготовления к предстоящему празднику до 20:00, так как потом цены будут расти до 22:00. После спрос снизится, но и водители поспешат к новогоднему столу — машин вновь будет не хватить.

После боя курантов многие хотят продолжения банкета и едут гулять или в гости. Наиболее удачное время для веселых поездок с 2:30 до 4:30 — в это время спрос, как и цена поездок, снижается.

Утром, первого января, дешево вызвать такси в Уфе можно с 8:00 до 11:00, ведь позже огромный пассажирский поток начинает отходить от бурной ночи и вызывает машины к родственникам и друзьям — спрос упадет ближе к 15:00.

Такси на Новый год в УфеТакси на Новый год в Уфе
Такси на Новый год в Уфе. Фото: Яндекс GO
В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
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