Такси за копейки ждёт уфимцев на новогодних праздниках

Posted 24 декабря, 12:38
Published 24 декабря, 12:38
Modified 24 декабря, 13:22
Updated 24 декабря, 13:22
В период праздничной суматохи все больше людей предпочитают поехать на новогодний шоппинг или в гости к родным и близким на такси. Как выяснили корреспонденты Mkset, в период праздников тарифы на поездки в крупном агрегаторе «Яндекс Go» не меняются, однако из-за резкого уменьшения числа водителей, спрос и ценник всё-таки повышаются.
Специалисты рекомендуют 31 декабря завершить все приготовления к предстоящему празднику до 20:00, так как потом цены будут расти до 22:00. После спрос снизится, но и водители поспешат к новогоднему столу — машин вновь будет не хватить.
После боя курантов многие хотят продолжения банкета и едут гулять или в гости. Наиболее удачное время для веселых поездок с 2:30 до 4:30 — в это время спрос, как и цена поездок, снижается.
Утром, первого января, дешево вызвать такси в Уфе можно с 8:00 до 11:00, ведь позже огромный пассажирский поток начинает отходить от бурной ночи и вызывает машины к родственникам и друзьям — спрос упадет ближе к 15:00.