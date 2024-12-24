Такси за копейки ждёт уфимцев на новогодних праздниках

В период праздничной суматохи все больше людей предпочитают поехать на новогодний шоппинг или в гости к родным и близким на такси. Как выяснили корреспонденты Mkset, в период праздников тарифы на поездки в крупном агрегаторе «Яндекс Go» не меняются, однако из-за резкого уменьшения числа водителей, спрос и ценник всё-таки повышаются.