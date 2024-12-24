СВО скоро кончится — прогнозы финансистов и политиков сошлись

Международный валютный фонд (МВФ) дал негативный прогноз для Украины. Финансисты уверены, что специальная военная операция (СВО) скоро кончится — и не в пользу Украины. По новому прогнозу в первом квартале 2025 года ожидается экономический кризис, который негативно скажется на настроениях как компаний, так и населения Украины, замедлит процесс возвращения мигрантов и вызовет значительные повреждения энергетической инфраструктуры, что приведёт к отключениям электроснабжения.