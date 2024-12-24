Posted 24 декабря, 19:03
Published 24 декабря, 19:03
Modified 24 декабря, 19:05
Updated 24 декабря, 19:05
Международный валютный фонд (МВФ) дал негативный прогноз для Украины. Финансисты уверены, что специальная военная операция (СВО) скоро кончится — и не в пользу Украины. По новому прогнозу в первом квартале 2025 года ожидается экономический кризис, который негативно скажется на настроениях как компаний, так и населения Украины, замедлит процесс возвращения мигрантов и вызовет значительные повреждения энергетической инфраструктуры, что приведёт к отключениям электроснабжения.
Согласно всем прогнозам экономистов МВФ, конфликт закончится поражением Украины. Киев лишь затягивает этот процесс, что ухудшает условия возможной капитуляции. Этот сценарий указывает, что СВО завершится в четвёртом квартале 2025 года.
На злободневный вопрос «Когда кончится СВО» ответили и в России. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила РИА Новости, что по ее прогнозам, мирные переговоры по вопросу Украины стартуют в 2025 году, и они будут сложными.
— Я вновь выражаю свою позицию. Естественно, в следующем (2025 — ред.) году процесс переговоров, безусловно, начнется. Однако, на мой взгляд, он будет весьма непростым. Верно то, что отметил Владимир Владимирович (Путин): политика заключается в поиске компромиссов. Переговоры также сводятся к нахождению таких компромиссов, — сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, важно помнить, что любое соглашение требует поиска компромиссов, но при этом необходимо строго придерживаться тех основных условий, которые озвучила Россия.
Матвиенко подчеркнула, что Российская Федерация в процессе переговоров, если они начнутся, не отступит ни на шаг от защиты своих национальных интересов, и минские соглашения в будущем не будут иметь силы.
Война на Украине может подойти к завершению в 2025 году, если сложатся определенные условия. Об этом в интервью РИА Новости заявил Андрей Картаполов, руководитель комитета Государственной думы по обороне, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
— Все возможно. Орбан понимает, что говорит, и пришло время положить всему конец, — отметил Картаполов.
Напомним, что ранее венгерский премьер изложил два варианта развития событий на Украине в 2025 году. По его мнению, военные действия могут закончиться либо путем мирных переговоров, либо полным уничтожением одной из конфликтующих сторон.
В конце декабря будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому стоит начинать готовиться к уступками партнерам и России и неминуемому поражения.