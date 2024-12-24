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Posted 24 декабря, 06:18

Published 24 декабря, 06:18

Modified 24 декабря, 09:29

Updated 24 декабря, 09:29

Строителям «Восточного выезда» грозит банкротство в Уфе

Строителям «Восточного выезда» грозит банкротство в Уфе

24 декабря 2024, 06:18
Фото: Минтранс РБ.
Строительная компания, работающая на крупном проекте в Уфе, может быть признана банкротом из-за долга, сообщает во вторник, 24 декабря, издание «Ъ-Уфа».
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В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступил иск о признании банкротом компании ООО «Лимакмаращавтодороги», которая является подрядчиком строительства «Восточного выезда». Инициатором процедуры выступила Эльвира Хабирова, учредитель двух уфимских компаний. По данным, которые приводит источник, сумма долга компании перед Хабировой составляет более 30 миллионов рублей.

Однако заявление о банкротстве пока не было принято к рассмотрению. Как поясняет источник, суд оставил иск без движения, так как заявительница не предоставила вступившее в силу решение суда, которое бы подтвердило наличие задолженности.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе 29 декабря перекроют движение по «Восточному выезду».

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