Йети в уфимском лесу нашли спасатели

Posted 24 декабря, 08:40
Published 24 декабря, 08:40
Modified 24 декабря, 09:15
Updated 24 декабря, 09:15
Поздней ночью неизвестный мужчина позвонил в управление гражданской защиты Уфы. Ночной собеседник сообщил, что он потерялся в лесу. Обессиленный потеряшка пообещал ждать помощь в сугробе, в котором он застрял.
На помощь уфимскому снежному человеку выдвинулся целый отряд спасателей, которые разделились на две команды: одни прочесывали лес на снегоходе, другие — пешим ходом.
На оперативных кадрах видно, как спасатели с рвением отправляются на поиски замершего потеряшки за рулем снегохода. Однако пешей команде повезло больше: всего через несколько минут спасатели нашли любителя зимних прогулок, согрели его и передали в руки врачей. Как 51-летний уфимец оказался в ночной снежной ловушке, осталось загадкой.
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