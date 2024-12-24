Йети в уфимском лесу нашли спасатели

На оперативных кадрах видно, как спасатели с рвением отправляются на поиски замершего потеряшки за рулем снегохода. Однако пешей команде повезло больше: всего через несколько минут спасатели нашли любителя зимних прогулок, согрели его и передали в руки врачей. Как 51-летний уфимец оказался в ночной снежной ловушке, осталось загадкой.