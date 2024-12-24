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Posted 24 декабря, 08:40

Published 24 декабря, 08:40

Modified 24 декабря, 09:15

Updated 24 декабря, 09:15

Мужчина едва не замерз в уфимском сугробе

Йети в уфимском лесу нашли спасатели

24 декабря 2024, 08:40
Фото: 1MI.

Мужчина едва не замерз в уфимском сугробе

Уфимские спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину, сообщили в управлении гражданской защиты во вторник, 24 декабря.

Поздней ночью неизвестный мужчина позвонил в управление гражданской защиты Уфы. Ночной собеседник сообщил, что он потерялся в лесу. Обессиленный потеряшка пообещал ждать помощь в сугробе, в котором он застрял.

На помощь уфимскому снежному человеку выдвинулся целый отряд спасателей, которые разделились на две команды: одни прочесывали лес на снегоходе, другие — пешим ходом.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы.

На оперативных кадрах видно, как спасатели с рвением отправляются на поиски замершего потеряшки за рулем снегохода. Однако пешей команде повезло больше: всего через несколько минут спасатели нашли любителя зимних прогулок, согрели его и передали в руки врачей. Как 51-летний уфимец оказался в ночной снежной ловушке, осталось загадкой.

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