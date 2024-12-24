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Posted 24 декабря, 10:56

Published 24 декабря, 10:56

Modified 24 декабря, 10:59

Updated 24 декабря, 10:59

Собака vs ёлка: спасите новогоднее дерево от лап и зубов хвостатого питомца

Собака vs ёлка: спасите новогоднее дерево от лап и зубов хвостатого питомца

24 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney. Собака vs ёлка: спасите новогоднее дерево от лап и зубов хвостатого питомца
Казалось бы, праздничное настроение должно объединять всех, включая хвостатых друзей, но елка в доме превращается для собаки в испытание. Как защитить лесную красавицу от лап и зубов питомца? У нас есть проверенные советы!

Пушистые ветки, свисающие игрушки, мерцающие огоньки — все это вызывает у питомца неподдельный интерес. Важно заранее подготовиться и продумать, как обезопасить питомца и сохранить украшения в целости.

Правильное укрепление ели

Основное правило — дерево должно быть устойчивым. Легкие удары хвостом или попытки дотянуться до игрушек могут закончиться падением елки. Используйте массивные подставки или закрепите ствол с помощью лески, прикрепив ее к стене. Такой способ предотвратит неприятные инциденты.

Дайте время привыкнуть

Установите елку за несколько дней до украшения, чтобы собака успела привыкнуть к новому предмету. Можно позволить питомцу обнюхать ствол, но следите, чтобы интерес не перешел в активные действия. Когда елка станет частью привычного интерьера, приступайте к декорированию.

Украшения вне досягаемости

Самые хрупкие игрушки разместите на верхних ветках. Внизу лучше использовать деревянные, пластиковые или тканевые изделия, которые не разобьются при падении. Украшения с острыми краями могут быть опасны: их лучше вообще не использовать.

Безопасные гирлянды

Провода — одна из главных угроз. Собаки любят жевать незнакомые предметы, а электрические гирлянды могут привести к удару током. Прячьте провода под ткань или используйте специальные защитные коробки, которые легко найти в зоомагазинах.

Безопасные гирляндыБезопасные гирлянды
Безопасные гирлянды. Фото: Изображение Midjourney

Откажитесь от съедобных украшений

Попкорн, сушеные фрукты и конфеты выглядят эффектно, но для собаки это лакомство. Лучше выбрать более нейтральные материалы: бумажные или тканевые украшения.

Огородите пространство

Самый простой и действенный способ — установить невысокий заборчик вокруг елки. Его можно сделать из подручных материалов или приобрести в магазинах для животных. Для маленьких пород достаточно барьера высотой 50 см.

Осторожно с иголками

Живые деревья сбрасывают иголки, которые собака может случайно съесть. Они не только колючие, но и токсичны. Регулярно убирайте опавшие иголки с помощью пылесоса, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Контролируйте воду

Если у вас живая елка, не добавляйте в воду химические вещества для сохранения свежести. Любопытная собака может попробовать эту воду, что приведет к отравлению. Лучше закройте емкость тканью или пластиком.

Не оставляйте подарки без присмотра

Красивые коробки под елкой привлекают внимание собаки. В них могут быть шоколад, кофе или другие токсичные для животных вещества. Держите подарки вне зоны доступа или отложите их укладку до самого праздника.

— Внимание к деталям спасет не только елку, но и здоровье питомца. Праздничное настроение не должно омрачаться травмами или испорченными украшениями, — отмечают специалисты сайта PetMD.

Ранее эксперты рассказали, как легко чистить зубы собаке.

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#Ольга Харина#Животные#Собаки#Живая природа#Собака#Все материалы авторов#КЦ
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