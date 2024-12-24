Собака vs ёлка: спасите новогоднее дерево от лап и зубов хвостатого питомца

Казалось бы, праздничное настроение должно объединять всех, включая хвостатых друзей, но елка в доме превращается для собаки в испытание. Как защитить лесную красавицу от лап и зубов питомца? У нас есть проверенные советы!

Пушистые ветки, свисающие игрушки, мерцающие огоньки — все это вызывает у питомца неподдельный интерес. Важно заранее подготовиться и продумать, как обезопасить питомца и сохранить украшения в целости. Правильное укрепление ели Основное правило — дерево должно быть устойчивым. Легкие удары хвостом или попытки дотянуться до игрушек могут закончиться падением елки. Используйте массивные подставки или закрепите ствол с помощью лески, прикрепив ее к стене. Такой способ предотвратит неприятные инциденты. Дайте время привыкнуть Установите елку за несколько дней до украшения, чтобы собака успела привыкнуть к новому предмету. Можно позволить питомцу обнюхать ствол, но следите, чтобы интерес не перешел в активные действия. Когда елка станет частью привычного интерьера, приступайте к декорированию. Украшения вне досягаемости Самые хрупкие игрушки разместите на верхних ветках. Внизу лучше использовать деревянные, пластиковые или тканевые изделия, которые не разобьются при падении. Украшения с острыми краями могут быть опасны: их лучше вообще не использовать. Безопасные гирлянды Провода — одна из главных угроз. Собаки любят жевать незнакомые предметы, а электрические гирлянды могут привести к удару током. Прячьте провода под ткань или используйте специальные защитные коробки, которые легко найти в зоомагазинах. Безопасные гирлянды . Фото: Изображение Midjourney Откажитесь от съедобных украшений Попкорн, сушеные фрукты и конфеты выглядят эффектно, но для собаки это лакомство. Лучше выбрать более нейтральные материалы: бумажные или тканевые украшения. Огородите пространство Самый простой и действенный способ — установить невысокий заборчик вокруг елки. Его можно сделать из подручных материалов или приобрести в магазинах для животных. Для маленьких пород достаточно барьера высотой 50 см. Осторожно с иголками Живые деревья сбрасывают иголки, которые собака может случайно съесть. Они не только колючие, но и токсичны. Регулярно убирайте опавшие иголки с помощью пылесоса, чтобы предотвратить возможные проблемы. Контролируйте воду Если у вас живая елка, не добавляйте в воду химические вещества для сохранения свежести. Любопытная собака может попробовать эту воду, что приведет к отравлению. Лучше закройте емкость тканью или пластиком. Не оставляйте подарки без присмотра Красивые коробки под елкой привлекают внимание собаки. В них могут быть шоколад, кофе или другие токсичные для животных вещества. Держите подарки вне зоны доступа или отложите их укладку до самого праздника. — Внимание к деталям спасет не только елку, но и здоровье питомца. Праздничное настроение не должно омрачаться травмами или испорченными украшениями, — отмечают специалисты сайта PetMD. Ранее эксперты рассказали, как легко чистить зубы собаке. Лапы вверх: что на самом деле означает собачий поцелуй? Узнать подробнее Читайте также: Породистая формула успеха: топ-5 собак, которые подойдут даже для неопытных хозяев Собака или кот разрушают дом? Решение есть: специальные игрушки! Тепло ваших рук — лучший антистресс: как поглаживания меняют жизнь собак