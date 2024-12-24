Собака vs ёлка: спасите новогоднее дерево от лап и зубов хвостатого питомца

Posted 24 декабря, 10:56
Published 24 декабря, 10:56
Modified 24 декабря, 10:59
Updated 24 декабря, 10:59
Пушистые ветки, свисающие игрушки, мерцающие огоньки — все это вызывает у питомца неподдельный интерес. Важно заранее подготовиться и продумать, как обезопасить питомца и сохранить украшения в целости.
Основное правило — дерево должно быть устойчивым. Легкие удары хвостом или попытки дотянуться до игрушек могут закончиться падением елки. Используйте массивные подставки или закрепите ствол с помощью лески, прикрепив ее к стене. Такой способ предотвратит неприятные инциденты.
Установите елку за несколько дней до украшения, чтобы собака успела привыкнуть к новому предмету. Можно позволить питомцу обнюхать ствол, но следите, чтобы интерес не перешел в активные действия. Когда елка станет частью привычного интерьера, приступайте к декорированию.
Самые хрупкие игрушки разместите на верхних ветках. Внизу лучше использовать деревянные, пластиковые или тканевые изделия, которые не разобьются при падении. Украшения с острыми краями могут быть опасны: их лучше вообще не использовать.
Провода — одна из главных угроз. Собаки любят жевать незнакомые предметы, а электрические гирлянды могут привести к удару током. Прячьте провода под ткань или используйте специальные защитные коробки, которые легко найти в зоомагазинах.
Попкорн, сушеные фрукты и конфеты выглядят эффектно, но для собаки это лакомство. Лучше выбрать более нейтральные материалы: бумажные или тканевые украшения.
Самый простой и действенный способ — установить невысокий заборчик вокруг елки. Его можно сделать из подручных материалов или приобрести в магазинах для животных. Для маленьких пород достаточно барьера высотой 50 см.
Живые деревья сбрасывают иголки, которые собака может случайно съесть. Они не только колючие, но и токсичны. Регулярно убирайте опавшие иголки с помощью пылесоса, чтобы предотвратить возможные проблемы.
Если у вас живая елка, не добавляйте в воду химические вещества для сохранения свежести. Любопытная собака может попробовать эту воду, что приведет к отравлению. Лучше закройте емкость тканью или пластиком.
Красивые коробки под елкой привлекают внимание собаки. В них могут быть шоколад, кофе или другие токсичные для животных вещества. Держите подарки вне зоны доступа или отложите их укладку до самого праздника.
— Внимание к деталям спасет не только елку, но и здоровье питомца. Праздничное настроение не должно омрачаться травмами или испорченными украшениями, — отмечают специалисты сайта PetMD.
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