Слесарь погиб в канализационном колодце в Башкирии

В селе Раевский Альшеевского района 20 декабря произошел инцидент, закончившийся смертью работника местного МУП «Агротехснаб». Как стало известно, 37-летний слесарь аварийно-восстановительных работ, находясь на рабочем месте, упал в канализационный колодец. Полученные при падении травмы оказались смертельными, и мужчина скончался.