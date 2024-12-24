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Posted 24 декабря, 10:22

Published 24 декабря, 10:22

Modified 24 декабря, 10:26

Updated 24 декабря, 10:26

Слесарь погиб в канализационном колодце в Башкирии

Слесарь погиб в канализационном колодце в Башкирии

24 декабря 2024, 10:22
Фото: 1MI.
Несчастный случай на производстве привел к гибели работника коммунальной службы в Альшеевском районе, сообщает во вторник, 24 декабря, Государственная инспекция труда РБ.

В селе Раевский Альшеевского района 20 декабря произошел инцидент, закончившийся смертью работника местного МУП «Агротехснаб». Как стало известно, 37-летний слесарь аварийно-восстановительных работ, находясь на рабочем месте, упал в канализационный колодец. Полученные при падении травмы оказались смертельными, и мужчина скончался.

— В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Государственная инспекция труда РБ проводит расследование данного несчастного случая, — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал Mkset, в Сибае в результате инцидента на заводе двое работников получили тяжелые травмы. Пострадавшие были срочно госпитализированы в Центральную городскую больницу.

В Башкирии двое работников завода провалились в крышу
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