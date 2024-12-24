Слесарь погиб в канализационном колодце в Башкирии

Posted 24 декабря, 10:22
Published 24 декабря, 10:22
Modified 24 декабря, 10:26
Updated 24 декабря, 10:26
В селе Раевский Альшеевского района 20 декабря произошел инцидент, закончившийся смертью работника местного МУП «Агротехснаб». Как стало известно, 37-летний слесарь аварийно-восстановительных работ, находясь на рабочем месте, упал в канализационный колодец. Полученные при падении травмы оказались смертельными, и мужчина скончался.
— В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Государственная инспекция труда РБ проводит расследование данного несчастного случая, — сообщает пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщал Mkset, в Сибае в результате инцидента на заводе двое работников получили тяжелые травмы. Пострадавшие были срочно госпитализированы в Центральную городскую больницу.