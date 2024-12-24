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Posted 24 декабря, 11:57

Published 24 декабря, 11:57

Modified 24 декабря, 12:05

Updated 24 декабря, 12:05

Штрафы для блогеров придумали в Башкирии

Штрафы для блогеров придумали в Башкирии

24 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Депутаты Башкортостана предложили призвать админов интернет-пабликов к материальной ответственности, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая во вторник, 24 декабря.

Напомним, что в России блогеры с аудиторией свыше 10 тыс подписчиков обязаны зарегистрировать свои информресурсы в Роскомнадзоре. Однако ответственности за отсутствие данных в надзорном органе до сих пор нет, что и предложили исправить депутаты Башкирии. Как минимум, нужно штрафовать.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что традиционные СМИ — телевидение, радио и печатные издания — тщательно проверяют информацию, потому что знают, какую ответственность несут. Однако в эпоху соцсетей в стране все еще нет верификации и контроля над тысячами пабликов. Из соображений информационной безопасности, Толкачев предложил запретить анонимность лидеров мнений.

Анонимность и чувство безнаказанности, как считают депутаты, развязывает недобросовестным админам пабликов руки. Из-за отсутствия контроля и ответственности, участились случаи манипуляции общественным мнением и разжигания конфликтов. Каким образом вычислять и наказывать анонимных правонарушителей, депутаты пока не придумали, однако разработанные в будущем поправки уже пообещали направить в Госдуму.

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Ранее Mkset сообщил, что уфимцы заспамили комментарии мэру Мавлиеву так, что градоначальнику пришлось идти в прокуратуру.

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