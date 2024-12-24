Штрафы для блогеров придумали в Башкирии

Напомним, что в России блогеры с аудиторией свыше 10 тыс подписчиков обязаны зарегистрировать свои информресурсы в Роскомнадзоре. Однако ответственности за отсутствие данных в надзорном органе до сих пор нет, что и предложили исправить депутаты Башкирии. Как минимум, нужно штрафовать.