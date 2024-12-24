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Posted 24 декабря, 11:51

Published 24 декабря, 11:51

Modified 24 декабря, 12:06

Updated 24 декабря, 12:06

Серию высоток построят в Уфе

Серию высоток построят в Уфе

24 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.
В Уфе сразу два крупных района ждут масштабные изменения: высотные застройки, новые школы и сады — сообщает во вторник, 24 декабря, городская администрация.

В столице Башкирии утверждены сразу два масштабных проекта. Речь идет о застройке территории 3-й Пристани в Кировском районе и о развитии района, ограниченного Затонским и Алексеевским шоссе.

В районе Кузнецовского затона на 3-й Пристани планируется шесть многоквартирных жилых комплексов высотой от 15 до 25 этажей. Помимо жилых домов, проект предусматривает строительство подземных парковок, благоустройство территории с детскими и спортивными площадками, а также создание современного образовательного центра. Он будет включать в себя школу на 1100 учеников и детский сад на 550 мест.

В Ленинском районе масштабная застройка затронет территорию площадью 126 гектаров. Здесь планируется 8 жилых кварталов с общей жилой площадью более миллиона квадратных метров. Планируется, что здесь будут проживать более 33 тысяч человек. Для обеспечения жителей необходимой социальной инфраструктурой будет построено три общеобразовательные школы, рассчитанные на 5970 учеников, и шесть детских садов на 2260 мест.

В Уфе забирают квартиры у жильцов трёх домов
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Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии жильцов многоквартирных домов в трех районах города, обязали проститься с недвижимостью.

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