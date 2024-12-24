Серию высоток построят в Уфе

В Ленинском районе масштабная застройка затронет территорию площадью 126 гектаров. Здесь планируется 8 жилых кварталов с общей жилой площадью более миллиона квадратных метров. Планируется, что здесь будут проживать более 33 тысяч человек. Для обеспечения жителей необходимой социальной инфраструктурой будет построено три общеобразовательные школы, рассчитанные на 5970 учеников, и шесть детских садов на 2260 мест.