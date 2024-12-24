Самый сексуальный дворник России живет в Уфе

Posted 24 декабря, 13:00
Published 24 декабря, 13:00
Modified 24 декабря, 13:00
Updated 24 декабря, 13:00
Юрий Ветлугин — уфимский дворник, покоривший всю Россию своей непростой судьбой и внешностью голливудской звезды.
Судьба дворника Юры тронула миллионы россиян, но обо всем по порядку: мальчик вырос в детском доме, отучился на штукатура-маляра, однако из-за ментальных и физических заболеваний был вынужден оставить профессию и пойти работать дворником. Жизнь у мужчины начала налаживаться: Юрий получил положенную выпускникам детдома жилплощадь — комнату в двушке, зарплату и пенсию хранил на сберкнижке. Дворнику хватало и на жизнь, и на накопления.
Однако один старый знакомый Юрия воспользовался добротой мужчины: товарищ манипуляциями заставил добродушного дворника набрать кредитов. Сумма долгов превышала ₽800 000. Возвращать деньги товарищ не планировал, кормя Юрия обещаниями и заставляя взять ещё больше займов.
В 2021 году пандемия изменила судьбы миллиардов человек, в том числе и Юрия. На период локдауна в родную Уфу приехать московский фотограф Роман Филиппов — старый знакомый Юрия со времен пионерских лагерей. Встреча с другом детства оказалась судьбоносной: Роман искренне захотел помочь Юрию и показать, что дворник — тоже человек. Фотограф устроил две фотосессии. Кадры первой — рутина дворника: работа и усталость после смены в уфимской сталинке.
Вторая фотосессия прошла в стиле обложки дорогого журнала. Как позже рассказал сам Филиппов, этими кадрами он хотел доказать, что нельзя «ставить крест» на человеке, если тот работает дворником: стоило только одеть Юрия в элегантный костюм, сделать стильную укладку и вот из непримечательного дворника он превратился в «Мужчину года».
После громкой фотосессии жизнь Ветлугина изменилась на 180 градусов: буквально за день из непримечательно уборщика улиц Юрий превратился в интернет-звезду, напоминавшего пользователям сети голливудских звезд. Фанаты творчества фотографа Филиппова завалили соцсети вопросами, чем можно помочь Юрию. Всего за пару дней неравнодушные россияне собрали более ₽2 миллионов рублей для Юрия — этого хватило, чтобы погасить все долги и вернуть накопления.
История Юрия заинтересовала и киношников. По мотивам жизни Ветлугина сняли фильм «Дворник Юра»(12+), где снялся и сам уличный секс-символ. Мужчина появился в кадре всего на несколько минут, однако произошло невероятное: камео помогло найти Юрию настоящую семью.
После выхода фильма «Дворник Юра» на экраны, Ветлугин получил письмо от некой Людмилы. Женщина утверждала, что Юрий является ей родственником. Сначала близкие Юры — Роман и его семья — отнеслись к найденной родственнице скептически: мало ли желающих оторвать свой кусок от пирога славы Ветлугина. Однако после кропотливого поиска всех ниточек выяснилось невероятное — Юрий, всю жизнь считавший себя сиротой, таковым не являлся. Оказалось, что мать будущей звезды Сети, не в силах справиться с пятым по счету ребенком, решила оставить маленького Юру в приюте.
Сестры и братья Ветлугина в далеких 90-х переехали в Татарстан. Однако благодаря череде случайных событий, Юрию удалось найти семью, которую он никогда не знал, совсем рядом, в соседнем регионе. Родственников у Ветлугина оказалось так много, что он сначала даже не мог запомнить кому и кем он приходится.
Несмотря на внезапную славу, Юрий с работы не уволился:
— Днём дворником работаю, вечером на фотосессии зовут, — поделился на одном из интервью уличный секс-символ.
Также Ветлугин поддерживает своего друга фотографа Филиппова, который уехал в зону СВО работать военным корреспондентом. Мужчины, к примеру, вместе восстанавливали одну из школ на Донбассе.
Юрий Ветлугин — человек, сумевший доказать, что неважно откуда ты родом, как ты одеваешься и кем работаешь, ведь главное то, что внутри, а не снаружи.
Ранее Mkset рассказал о трогательной истории воссоединения в Уфе: администрация города нечаянно помогла уфимке найти потерянного друга.