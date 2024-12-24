mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 13:00

Published 24 декабря, 13:00

Modified 24 декабря, 13:00

Updated 24 декабря, 13:00

Самый сексуальный дворник России живет в Уфе

Самый сексуальный дворник России живет в Уфе

24 декабря 2024, 13:00
Фото: Роман Филиппов.
Сюжет
Коронавирус
Самый знаменитый дворник России — Юрий Ветлугин — оказался уроженцем Уфы, выяснили корреспонденты Mkset во вторник, 24 декабря.

Юрий Ветлугин — уфимский дворник, покоривший всю Россию своей непростой судьбой и внешностью голливудской звезды.

Фото: Роман Филиппов

Судьба дворника Юры тронула миллионы россиян, но обо всем по порядку: мальчик вырос в детском доме, отучился на штукатура-маляра, однако из-за ментальных и физических заболеваний был вынужден оставить профессию и пойти работать дворником. Жизнь у мужчины начала налаживаться: Юрий получил положенную выпускникам детдома жилплощадь — комнату в двушке, зарплату и пенсию хранил на сберкнижке. Дворнику хватало и на жизнь, и на накопления.

Однако один старый знакомый Юрия воспользовался добротой мужчины: товарищ манипуляциями заставил добродушного дворника набрать кредитов. Сумма долгов превышала ₽800 000. Возвращать деньги товарищ не планировал, кормя Юрия обещаниями и заставляя взять ещё больше займов.

Коронавирус изменил все

В 2021 году пандемия изменила судьбы миллиардов человек, в том числе и Юрия. На период локдауна в родную Уфу приехать московский фотограф Роман Филиппов — старый знакомый Юрия со времен пионерских лагерей. Встреча с другом детства оказалась судьбоносной: Роман искренне захотел помочь Юрию и показать, что дворник — тоже человек. Фотограф устроил две фотосессии. Кадры первой — рутина дворника: работа и усталость после смены в уфимской сталинке.

Фото: Роман Филиппов

Вторая фотосессия прошла в стиле обложки дорогого журнала. Как позже рассказал сам Филиппов, этими кадрами он хотел доказать, что нельзя «ставить крест» на человеке, если тот работает дворником: стоило только одеть Юрия в элегантный костюм, сделать стильную укладку и вот из непримечательного дворника он превратился в «Мужчину года».

Фото: Роман Филиппов

Новая жизнь дворника Юры

После громкой фотосессии жизнь Ветлугина изменилась на 180 градусов: буквально за день из непримечательно уборщика улиц Юрий превратился в интернет-звезду, напоминавшего пользователям сети голливудских звезд. Фанаты творчества фотографа Филиппова завалили соцсети вопросами, чем можно помочь Юрию. Всего за пару дней неравнодушные россияне собрали более ₽2 миллионов рублей для Юрия — этого хватило, чтобы погасить все долги и вернуть накопления.

Звезда экранов с собственным фильмом

История Юрия заинтересовала и киношников. По мотивам жизни Ветлугина сняли фильм «Дворник Юра»(12+), где снялся и сам уличный секс-символ. Мужчина появился в кадре всего на несколько минут, однако произошло невероятное: камео помогло найти Юрию настоящую семью.

Юрий Ветлугин и Роман Филиппов на премии журнала GQ «Мужчина года»Юрий Ветлугин и Роман Филиппов на премии журнала GQ «Мужчина года»
Юрий Ветлугин и Роман Филиппов на премии журнала GQ «Мужчина года». Фото: RT

Неожиданная слава и приобретенная семья

После выхода фильма «Дворник Юра» на экраны, Ветлугин получил письмо от некой Людмилы. Женщина утверждала, что Юрий является ей родственником. Сначала близкие Юры — Роман и его семья — отнеслись к найденной родственнице скептически: мало ли желающих оторвать свой кусок от пирога славы Ветлугина. Однако после кропотливого поиска всех ниточек выяснилось невероятное — Юрий, всю жизнь считавший себя сиротой, таковым не являлся. Оказалось, что мать будущей звезды Сети, не в силах справиться с пятым по счету ребенком, решила оставить маленького Юру в приюте.

Личный архив Ветлугина. Фото с сестрамиЛичный архив Ветлугина. Фото с сестрами
Личный архив Ветлугина. Фото с сестрами. Фото: RT

Сестры и братья Ветлугина в далеких 90-х переехали в Татарстан. Однако благодаря череде случайных событий, Юрию удалось найти семью, которую он никогда не знал, совсем рядом, в соседнем регионе. Родственников у Ветлугина оказалось так много, что он сначала даже не мог запомнить кому и кем он приходится.

Личный архив. Семья Юрия ВетлугинаЛичный архив. Семья Юрия Ветлугина
Личный архив. Семья Юрия Ветлугина. Фото: RT

Днём — дворник, вечером — звезда

Несмотря на внезапную славу, Юрий с работы не уволился:

— Днём дворником работаю, вечером на фотосессии зовут, — поделился на одном из интервью уличный секс-символ.

Также Ветлугин поддерживает своего друга фотографа Филиппова, который уехал в зону СВО работать военным корреспондентом. Мужчины, к примеру, вместе восстанавливали одну из школ на Донбассе.

Восстановление школы ДонбассаВосстановление школы Донбасса
Восстановление школы Донбасса. Фото: Роман Филиппов

Юрий Ветлугин — человек, сумевший доказать, что неважно откуда ты родом, как ты одеваешься и кем работаешь, ведь главное то, что внутри, а не снаружи.

Ранее Mkset рассказал о трогательной истории воссоединения в Уфе: администрация города нечаянно помогла уфимке найти потерянного друга.

Мэр Уфы устроил новогоднее чудо
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужская измена разорила семью из УфыБПЛА прилетел в жилой дом в ТатарстанеМногодетная семья стала бездомной в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Кредит#Кино#Семья#Башкортостан#Социальные сети#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Фильм#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Коронавирус#Белебей#Мелеуз#История#Пандемия#Фотосессия#Интернет-звезда#Дворник Юра#Дворник#Юрий Ветлугин#Слава#История успеха#Сирота#Звезда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика