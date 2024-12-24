Самый сексуальный дворник России живет в Уфе

После выхода фильма «Дворник Юра» на экраны, Ветлугин получил письмо от некой Людмилы. Женщина утверждала, что Юрий является ей родственником. Сначала близкие Юры — Роман и его семья — отнеслись к найденной родственнице скептически: мало ли желающих оторвать свой кусок от пирога славы Ветлугина. Однако после кропотливого поиска всех ниточек выяснилось невероятное — Юрий, всю жизнь считавший себя сиротой, таковым не являлся. Оказалось, что мать будущей звезды Сети, не в силах справиться с пятым по счету ребенком, решила оставить маленького Юру в приюте.