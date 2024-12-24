Путина просят отремонтировать дорогу в Башкирии

Posted 24 декабря, 05:58
Published 24 декабря, 05:58
Modified 24 декабря, 09:30
Updated 24 декабря, 09:30
Многолетняя борьба жителей деревни Старые Киешки за нормальную дорогу до Ольховки, похоже, достигла кульминации. После безуспешных попыток добиться ремонта на местном уровне, они обратились напрямую к Владимиру Путину. Жалоба попала в эфир федерального телеканала, после чего проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Сами жители утверждают, что еще в 2022 году Республика Башкортостан выделила средства на ремонт дороги, но местная администрация отказалась их осваивать. Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров, в свою очередь, отрицает это, объясняя, что дорога была поставлена на баланс сельского поселения только в апреле 2024 года после судебного решения. Чиновник также заявил, что ремонт дороги обойдется в половину годового дорожного бюджета района, что приведет к нехватке средств на содержание других дорог в районе.
Жители, в свою очередь, не согласны с позицией администрации. Они отмечают, что именно местная администрация затянула с оформлением дороги и возмущены тем, что дорога изначально не была в ведении местных властей. По словам жителей, грейдер, который регулярно работает на дороге, не обеспечивает достаточного качества проезда. Одна из жительниц заявила, что из-за разбитой дороги нет общественного транспорта до районного центра, а школьный автобус летом ездит в пыли, не видя дороги.
По данным источника, Следственный комитет проводит проверку по факту обращения жителей. В администрации Кармаскалинского района утверждают, что ищут источники финансирования и делают все возможное для решения проблемы, однако пока конкретных планов по ремонту не озвучивают.
Как ранее сообщал Mkset, жители Уфы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести в другое место недавно открытый в Черниковке центр пробации.