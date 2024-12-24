Путина просят отремонтировать дорогу в Башкирии

Сами жители утверждают, что еще в 2022 году Республика Башкортостан выделила средства на ремонт дороги, но местная администрация отказалась их осваивать. Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров, в свою очередь, отрицает это, объясняя, что дорога была поставлена на баланс сельского поселения только в апреле 2024 года после судебного решения. Чиновник также заявил, что ремонт дороги обойдется в половину годового дорожного бюджета района, что приведет к нехватке средств на содержание других дорог в районе.