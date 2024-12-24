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Posted 24 декабря, 05:58

Published 24 декабря, 05:58

Modified 24 декабря, 09:30

Updated 24 декабря, 09:30

Путина просят отремонтировать дорогу в Башкирии

Путина просят отремонтировать дорогу в Башкирии

24 декабря 2024, 05:58
Фото: Kremlin.ru.
Жители деревни Старые Киешки после почти 15 лет ожидания реакции чиновников обратились к президенту России с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, сообщает во вторник, 24 декабря, издание Ufa1.

Многолетняя борьба жителей деревни Старые Киешки за нормальную дорогу до Ольховки, похоже, достигла кульминации. После безуспешных попыток добиться ремонта на местном уровне, они обратились напрямую к Владимиру Путину. Жалоба попала в эфир федерального телеканала, после чего проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сами жители утверждают, что еще в 2022 году Республика Башкортостан выделила средства на ремонт дороги, но местная администрация отказалась их осваивать. Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров, в свою очередь, отрицает это, объясняя, что дорога была поставлена на баланс сельского поселения только в апреле 2024 года после судебного решения. Чиновник также заявил, что ремонт дороги обойдется в половину годового дорожного бюджета района, что приведет к нехватке средств на содержание других дорог в районе.

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Жители, в свою очередь, не согласны с позицией администрации. Они отмечают, что именно местная администрация затянула с оформлением дороги и возмущены тем, что дорога изначально не была в ведении местных властей. По словам жителей, грейдер, который регулярно работает на дороге, не обеспечивает достаточного качества проезда. Одна из жительниц заявила, что из-за разбитой дороги нет общественного транспорта до районного центра, а школьный автобус летом ездит в пыли, не видя дороги.

По данным источника, Следственный комитет проводит проверку по факту обращения жителей. В администрации Кармаскалинского района утверждают, что ищут источники финансирования и делают все возможное для решения проблемы, однако пока конкретных планов по ремонту не озвучивают.

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Как ранее сообщал Mkset, жители Уфы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести в другое место недавно открытый в Черниковке центр пробации.

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