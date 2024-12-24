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Posted 24 декабря, 07:05

Published 24 декабря, 07:05

Modified 24 декабря, 09:19

Updated 24 декабря, 09:19

В Башкирии зафиксировали рост цен на продукты

Продукты в Башкирии оказались золотыми

24 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI.

В Башкирии зафиксировали рост цен на продукты

Сюжет
Цены на продукты
Основные продукты питания из базовой корзины сильно подорожали в Башкирии, согласно данным Росстата, опубликованным во вторник, 24 декабря.

Открывает топ взлетевших в цене продуктов картофель — его стоимость выросла с начала года почти на 90% — с ₽21,55 до ₽45,87. Цены на репчатый лук тоже не обрадовали покупателей резким подъемом — с ₽15,87 до ₽44,17 (+56,1%). В конце пьедестала оказалась белокочанная капуста, подорожавшая на ₽11,71 до ₽40,5 за кг (+40,7%).

Не осталось в стороне и сливочное масло. К декабрю его средняя стоимость составила ₽1017,31 (+32,9%). Ранее Mkset выпустил серию материалов о резком росте цен и искусственном дефиците сливочного масла — в ноябре 2024 года жители Башкирии экстренно сметали с полок сливочное золото, что и привело к резкому подъему его стоимости.

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В десятке лидеров по росту стоимости оказались и другие базовые продукты: хлеб и булочные изделия (+20%), молоко стерилизованное и пастеризованное (+19,8%), сметана (+19%), сыры (+18%). Однако нашлись продукты, обрадовавшие покупателей и их кошельки. Так стоимость сахара упала на 2%, цены на кофе, чай, какао снизились до 1,4%, а ценники на апельсины и лимоны оказались на 4,2% и 6,2% меньше, соответственно.

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