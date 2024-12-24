Продукты в Башкирии оказались золотыми

Posted 24 декабря, 07:05
Published 24 декабря, 07:05
Modified 24 декабря, 09:19
Updated 24 декабря, 09:19
Открывает топ взлетевших в цене продуктов картофель — его стоимость выросла с начала года почти на 90% — с ₽21,55 до ₽45,87. Цены на репчатый лук тоже не обрадовали покупателей резким подъемом — с ₽15,87 до ₽44,17 (+56,1%). В конце пьедестала оказалась белокочанная капуста, подорожавшая на ₽11,71 до ₽40,5 за кг (+40,7%).
Не осталось в стороне и сливочное масло. К декабрю его средняя стоимость составила ₽1017,31 (+32,9%). Ранее Mkset выпустил серию материалов о резком росте цен и искусственном дефиците сливочного масла — в ноябре 2024 года жители Башкирии экстренно сметали с полок сливочное золото, что и привело к резкому подъему его стоимости.
В десятке лидеров по росту стоимости оказались и другие базовые продукты: хлеб и булочные изделия (+20%), молоко стерилизованное и пастеризованное (+19,8%), сметана (+19%), сыры (+18%). Однако нашлись продукты, обрадовавшие покупателей и их кошельки. Так стоимость сахара упала на 2%, цены на кофе, чай, какао снизились до 1,4%, а ценники на апельсины и лимоны оказались на 4,2% и 6,2% меньше, соответственно.
Ранее Mkset сообщил о резком и неприятном росте на бензин всех марок в Башкирии.