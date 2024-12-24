Продукты в Башкирии оказались золотыми

В десятке лидеров по росту стоимости оказались и другие базовые продукты: хлеб и булочные изделия (+20%), молоко стерилизованное и пастеризованное (+19,8%), сметана (+19%), сыры (+18%). Однако нашлись продукты, обрадовавшие покупателей и их кошельки. Так стоимость сахара упала на 2%, цены на кофе, чай, какао снизились до 1,4%, а ценники на апельсины и лимоны оказались на 4,2% и 6,2% меньше, соответственно.