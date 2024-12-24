Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье назвала состав экспертного жюри

Председателем экспертного жюри стал Андрей Лапшов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор коммуникационной группы Insiders. «Серебряный Лучник» выделяется и как самая старая и уважаемая премия. И как самая системно нацеленная на развитие рынка коммуникаций в регионах. В сетку конкурсов «Серебряный лучник» входит 7 региональных конкурсов, включая «Серебряный Лучник — Приволжье». Я давно связан с премией, 8 лет находился в ее Попечительском Совете и рад ее постоянному поступательному развитию», — отметил Андрей Лапшов.