Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье назвала состав экспертного жюри

Posted 24 декабря, 12:13
Published 24 декабря, 12:13
Modified 24 декабря, 12:15
Updated 24 декабря, 12:15
Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:
Председателем экспертного жюри стал Андрей Лапшов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор коммуникационной группы Insiders. «Серебряный Лучник» выделяется и как самая старая и уважаемая премия. И как самая системно нацеленная на развитие рынка коммуникаций в регионах. В сетку конкурсов «Серебряный лучник» входит 7 региональных конкурсов, включая «Серебряный Лучник — Приволжье». Я давно связан с премией, 8 лет находился в ее Попечительском Совете и рад ее постоянному поступательному развитию», — отметил Андрей Лапшов.
Партнером регионального этапа премии «Серебряный Лучник» стало одно из крупнейших энергетических предприятий России — концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ».
Напомним, что в этом году введена новая номинация — «Событийные коммуникации». Здесь собраны проекты, где массовое мероприятие является основным каналом и инструментом коммуникации: фестивали, концерты, road-show, спонсорские активации, спортивные мероприятия и др. В новую номинацию уже заявлено более 10 проектов.
Всего поступило более 80 проектов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Судя по заявкам, самые интенсивные коммуникации в этом году были в Нижегородской области, второе место разделили Удмуртская Республика и Пермский край. Самыми популярными номинациями стали «Культурно-просветительские проекты» и «Продвижение территорий».
Шорт-лист будет объявлен после 15 января, а уже 30 января пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей в Нижнем Новгороде.