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Posted 24 декабря, 12:13

Published 24 декабря, 12:13

Modified 24 декабря, 12:15

Updated 24 декабря, 12:15

Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье назвала состав экспертного жюри

Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье назвала состав экспертного жюри

24 декабря 2024, 12:13
Фото: «Серебряный Лучник».
XIV Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из пяти городов ПФО и Москвы. 1MI — информационный партнер премии.

Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

  • Ирина Пашинкина, директор по коммуникациям Группы ГАЗ (Москва)
  • Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
  • Александра Луценко, директор по продвижению выставочного оператора PRO EXPO (Пермь)
  • Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала Ростелекома (Нижний Новгород)
  • Людмила Россенко, политтехнолог, эксперт в сфере PR (Энгельс, Саратовская область)
  • Наталия Альгешкина, руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам ПАО «Сбербанк» (Чебоксары)
  • Альбина Симакина, начальник Управления информационной политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия (Саранск)
  • Галина Самойлова, начальник отдела информации управления коммуникаций Балаковской АЭС (Балаково, Саратовская область)
  • Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород)

Председателем экспертного жюри стал Андрей Лапшов, председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор коммуникационной группы Insiders. «Серебряный Лучник» выделяется и как самая старая и уважаемая премия. И как самая системно нацеленная на развитие рынка коммуникаций в регионах. В сетку конкурсов «Серебряный лучник» входит 7 региональных конкурсов, включая «Серебряный Лучник — Приволжье». Я давно связан с премией, 8 лет находился в ее Попечительском Совете и рад ее постоянному поступательному развитию», — отметил Андрей Лапшов.

Партнером регионального этапа премии «Серебряный Лучник» стало одно из крупнейших энергетических предприятий России — концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ».

Напомним, что в этом году введена новая номинация — «Событийные коммуникации». Здесь собраны проекты, где массовое мероприятие является основным каналом и инструментом коммуникации: фестивали, концерты, road-show, спонсорские активации, спортивные мероприятия и др. В новую номинацию уже заявлено более 10 проектов.

Всего поступило более 80 проектов из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Судя по заявкам, самые интенсивные коммуникации в этом году были в Нижегородской области, второе место разделили Удмуртская Республика и Пермский край. Самыми популярными номинациями стали «Культурно-просветительские проекты» и «Продвижение территорий».


Шорт-лист будет объявлен после 15 января, а уже 30 января пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей в Нижнем Новгороде.

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