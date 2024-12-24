Поезд Деда Мороза встречают в Уфе

Так, днём ранее, во вторник, 24 декабря, «Поезд Деда Мороза» (6+) посетил Стерлитамак и Салават. В Уфу же он прибудет в 11:00. Праздничная программа стартует в 10:40 и продлится до 14:00. После этого резиденция проработает ещё два часа, а в 16:00 Дед Мороз попрощается с уфимцами и отчалит в следующий город — Самару.