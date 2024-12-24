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Posted 24 декабря, 20:28

Published 24 декабря, 20:28

Modified 24 декабря, 21:29

Updated 24 декабря, 21:29

Поезд Деда Мороза встречают в Уфе

Поезд Деда Мороза встречают в Уфе

24 декабря 2024, 20:28
Фото: Город Уфа / Telegram.
На вокзал башкирской столицы в среду, 25 декабря, прибудет передвижная резиденция главного зимнего волшебника.

Так, днём ранее, во вторник, 24 декабря, «Поезд Деда Мороза» (6+) посетил Стерлитамак и Салават. В Уфу же он прибудет в 11:00. Праздничная программа стартует в 10:40 и продлится до 14:00. После этого резиденция проработает ещё два часа, а в 16:00 Дед Мороз попрощается с уфимцами и отчалит в следующий город — Самару.

Отметим, что анимационную программу проводят для всех гостей, однако в сам поезд попасть уже не получится, как и увидеть представление кукольного театра. Билеты на события распродали задолго до самого мероприятия.

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Ранее Mkset сообщал о том, что у подножия горы Торатау открылась главная резиденция башкирского Деда Мороза — Кыш Бабая.

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