Побеждаем накипь в чайнике: простые методы, которые растворяют накипь за 5 минут

Частота очистки зависит от того, как часто используется чайник и как жесткая вода в вашем регионе. Если вы используете воду из водопровода, то налет будет образовываться быстрее. Для предотвращения отложений и защиты устройства, важно очищать чайник хотя бы раз в месяц, а если вода в вашем регионе жесткая — раз в 2 недели.