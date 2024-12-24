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Posted 23 декабря, 22:00

Published 23 декабря, 22:00

Modified 23 декабря, 22:02

Updated 23 декабря, 22:02

Волки напугали жителей Башкирии

Опасный хищник бродит по Башкирии

23 декабря 2024, 22:00
Фото: 1MI.

Волки напугали жителей Башкирии

Минприроды Башкирии опубликовало запись волчьего воя в Национальном парке «Башкирия» — публикуем занимательные кадры во вторник, 24 декабря.

Фотоловушка особой природной зоны запечатлела момент того, как лесной хищник скрывается во тьме и начинает громко выть.

Волки воют по нескольким причинам, и это является их ключевым способом общения. Прежде всего, вой помогает членам стаи поддерживать связь, особенно если они находятся на расстоянии друг от друга. Это позволяет координировать действия и находить друг друга, если кто-то потерялся. Также волки используют вой, чтобы обозначить свою территорию и предупредить других животных, что эта зона уже занята, что помогает избежать столкновений с чужими стаями.

Видео: 1MI.
В Башкирии спасли упавшую под лёд собаку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке собака едва не погибла, попав под лёд — бедное животное вытащили из водоёма спасатели.

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