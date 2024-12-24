Опасный хищник бродит по Башкирии

Волки воют по нескольким причинам, и это является их ключевым способом общения. Прежде всего, вой помогает членам стаи поддерживать связь, особенно если они находятся на расстоянии друг от друга. Это позволяет координировать действия и находить друг друга, если кто-то потерялся. Также волки используют вой, чтобы обозначить свою территорию и предупредить других животных, что эта зона уже занята, что помогает избежать столкновений с чужими стаями.