Опасный хищник бродит по Башкирии

Posted 23 декабря, 22:00
Published 23 декабря, 22:00
Modified 23 декабря, 22:02
Updated 23 декабря, 22:02
Фотоловушка особой природной зоны запечатлела момент того, как лесной хищник скрывается во тьме и начинает громко выть.
Волки воют по нескольким причинам, и это является их ключевым способом общения. Прежде всего, вой помогает членам стаи поддерживать связь, особенно если они находятся на расстоянии друг от друга. Это позволяет координировать действия и находить друг друга, если кто-то потерялся. Также волки используют вой, чтобы обозначить свою территорию и предупредить других животных, что эта зона уже занята, что помогает избежать столкновений с чужими стаями.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке собака едва не погибла, попав под лёд — бедное животное вытащили из водоёма спасатели.