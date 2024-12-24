Не будьте как в аквариуме: 10 способов закрыть окна на первом этаже

Жизнь на первом этаже может быть комфортной: никакой зависимости от лифта, доступная цена за квадратный метр, а в случае протечки никто не придет с претензиями снизу. Но есть и нюанс — окна на виду, и прохожие часто не упускают возможности заглянуть внутрь. Однако это легко исправить.

Перед тем как выбрать способ, нужно учесть, что большинство решений не требуют серьезных затрат или кардинальных изменений. Многие из них можно реализовать прямо в рамках садового участка или использовать те материалы, которые легко найти в российских магазинах. Если вы только задумываетесь о смене окон, это отличный момент для выбора специальных стеклопакетов. Среди самых популярных решений — зеркальные, матовые и смарт-стекло. Зеркальные стеклопакеты Создают эффект зеркала снаружи, оставляя вас в тени любопытных глаз. Днем они работают отлично, но с наступлением темноты и при включенном освещении внутри их защитная функция пропадает. Такой стеклопакет пропускает меньше света, чем обычное окно, но зато помогает избежать необходимости нагромождения плотных штор. Матовые стеклопакеты Пропускают мягкий рассеянный свет, но полностью скрывают происходящее внутри. Правда, у них есть минус: что творится на улице, вы тоже не увидите. Чаще всего такие окна устанавливают в ванных комнатах, но для первого этажа они могут стать стильным и практичным решением. Смарт-стекло Современное изобретение, которое меняет прозрачность по вашему желанию. Хочется света и обзора? Нажимаете кнопку, и стекло становится прозрачным. Нужна приватность? Стекло становится матовым благодаря специальной пленке с жидкими кристаллами внутри. Единственный минус — высокая цена и значительное энергопотребление. Зеркальные стеклопакеты . Фото: 1MI Декоративные пленки: красиво и доступно Если менять стеклопакет нет желания, обратите внимание на пленки. Они клеятся прямо на стекло, стоят недорого и бывают в двух вариантах: зеркальные и матовые. Зеркальная пленка отражает все лишнее днем, но, как и зеркальные стеклопакеты, теряет свои свойства ночью. Зато она спасает не только от взглядов, но и от жары летом, удерживая прохладу внутри квартиры.

отражает все лишнее днем, но, как и зеркальные стеклопакеты, теряет свои свойства ночью. Зато она спасает не только от взглядов, но и от жары летом, удерживая прохладу внутри квартиры. Матовая пленка работает круглосуточно, но, как и стекло с подобным эффектом, полностью прячет вид снаружи. Чтобы не лишать себя солнечного света, можно оклеить только нижнюю часть окна.

работает круглосуточно, но, как и стекло с подобным эффектом, полностью прячет вид снаружи. Чтобы не лишать себя солнечного света, можно оклеить только нижнюю часть окна. Более оригинальный вариант — витражная пленка. Она не только защитит вас от взглядов, но и станет ярким элементом интерьера. А главное — если рисунок надоест, пленку легко можно заменить. Жалюзи и шторы: классика, проверенная временем Когда речь заходит о жалюзи, многие представляют строгие офисные интерьеры. Но современные варианты совсем не скучные! Горизонтальные жалюзи из пластика или алюминия подойдут тем, кто ценит функциональность и практичность. Они легко чистятся и регулируются. Для уютного домашнего стиля выбирайте тканевые жалюзи с вертикальными ламелями или элегантные деревянные модели.

из пластика или алюминия подойдут тем, кто ценит функциональность и практичность. Они легко чистятся и регулируются. Для уютного домашнего стиля выбирайте тканевые жалюзи с вертикальными ламелями или элегантные деревянные модели. Интересный вариант — шторы-плиссе . Их можно поднимать и опускать в любом направлении: снизу вверх или сверху вниз, закрывая только ту часть окна, которая вам нужна.

. Их можно поднимать и опускать в любом направлении: снизу вверх или сверху вниз, закрывая только ту часть окна, которая вам нужна. Любители романтики оценят шторы «кафе» , которые крепятся на уровне середины окна. Они оставляют верхнюю часть открытой для света, но полностью скрывают нижнюю от посторонних глаз.

, которые крепятся на уровне середины окна. Они оставляют верхнюю часть открытой для света, но полностью скрывают нижнюю от посторонних глаз. Для создания приватности подойдут и рулонные шторы, которые наматываются на валик. Они бывают легкими и полупрозрачными или плотными, полностью блокирующими свет. Жалюзи и шторы . Фото: 1MI Уличные решения: ставни и зелень Для владельцев частных домов подойдут ставни. Они бывают глухими — полностью закрывающими окно, или половинчатыми — перекрывающими лишь нижнюю часть. Если вы хотите создать уют, не лишая себя света, можно посадить рядом с окном зеленые ограждения. Туи, кипарисы или кусты сирени отлично справляются с задачей, а заодно украшают двор. Безопасность — тоже важно Не забывайте о защите. Рольставни помогут закрыть окно полностью, защищая не только от взглядов, но и от взломов. Альтернативой могут стать красивые кованые решетки, которые пропускают свет и позволяют размещать на окнах цветочные горшки. Установка сигнализации на окна — еще одно решение, которое обеспечит вам спокойный сон. — Квартиры на первом этаже давно перестали быть чем-то компромиссным. Современные технологии и дизайн позволяют сделать такие окна стильными, функциональными и безопасными. Выбирайте решение, которое подойдет именно вам, и наслаждайтесь преимуществами жизни без лишних глаз, — пишут эксперты портала «РемСтройБлог». Ранее эксперты рассказали, что норвежцы нашли способ победить холод без теплых полов. Зимний уход за окнами: смешайте два ингредиента — никакого конденсата! Узнать подробнее Читайте также: Наносить на окна ничего не нужно — справиться с конденсатом можно проще Конденсат на окнах зимой больше не проблема: простая чашка спасет от сырости Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат