Не будьте как в аквариуме: 10 способов закрыть окна на первом этаже

Posted 24 декабря, 09:33
Published 24 декабря, 09:33
Modified 24 декабря, 09:36
Updated 24 декабря, 09:36
Перед тем как выбрать способ, нужно учесть, что большинство решений не требуют серьезных затрат или кардинальных изменений. Многие из них можно реализовать прямо в рамках садового участка или использовать те материалы, которые легко найти в российских магазинах.
Если вы только задумываетесь о смене окон, это отличный момент для выбора специальных стеклопакетов. Среди самых популярных решений — зеркальные, матовые и смарт-стекло.
Создают эффект зеркала снаружи, оставляя вас в тени любопытных глаз. Днем они работают отлично, но с наступлением темноты и при включенном освещении внутри их защитная функция пропадает. Такой стеклопакет пропускает меньше света, чем обычное окно, но зато помогает избежать необходимости нагромождения плотных штор.
Пропускают мягкий рассеянный свет, но полностью скрывают происходящее внутри. Правда, у них есть минус: что творится на улице, вы тоже не увидите. Чаще всего такие окна устанавливают в ванных комнатах, но для первого этажа они могут стать стильным и практичным решением.
Современное изобретение, которое меняет прозрачность по вашему желанию. Хочется света и обзора? Нажимаете кнопку, и стекло становится прозрачным. Нужна приватность? Стекло становится матовым благодаря специальной пленке с жидкими кристаллами внутри. Единственный минус — высокая цена и значительное энергопотребление.
Если менять стеклопакет нет желания, обратите внимание на пленки. Они клеятся прямо на стекло, стоят недорого и бывают в двух вариантах: зеркальные и матовые.
Когда речь заходит о жалюзи, многие представляют строгие офисные интерьеры. Но современные варианты совсем не скучные!
Для владельцев частных домов подойдут ставни. Они бывают глухими — полностью закрывающими окно, или половинчатыми — перекрывающими лишь нижнюю часть.
Если вы хотите создать уют, не лишая себя света, можно посадить рядом с окном зеленые ограждения. Туи, кипарисы или кусты сирени отлично справляются с задачей, а заодно украшают двор.
Не забывайте о защите. Рольставни помогут закрыть окно полностью, защищая не только от взглядов, но и от взломов. Альтернативой могут стать красивые кованые решетки, которые пропускают свет и позволяют размещать на окнах цветочные горшки.
Установка сигнализации на окна — еще одно решение, которое обеспечит вам спокойный сон.
— Квартиры на первом этаже давно перестали быть чем-то компромиссным. Современные технологии и дизайн позволяют сделать такие окна стильными, функциональными и безопасными. Выбирайте решение, которое подойдет именно вам, и наслаждайтесь преимуществами жизни без лишних глаз, — пишут эксперты портала «РемСтройБлог».
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