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Posted 23 декабря, 21:04

Published 23 декабря, 21:04

Modified 23 декабря, 21:17

Updated 23 декабря, 21:17

Мэру Уфы расскажут про уборку снега

На повестке у Мавлиева: шашлыки, новогоднее веселье и каникулы

23 декабря 2024, 21:04
Фото: mkset.ru.

Мэру Уфы расскажут про уборку снега

Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев во вторник, 24 декабря, проведёт оперативное совещание с подчинёнными — рассказываем, о чём собираются беседовать городские чиновники.

Так, первым делом власти обсудят уборку и вывоз снега в Уфе. После начала обильных снежных осадков на городскую мэрию посыпались проклятия от горожан за неэффективную, по их мнению, работу.

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Ещё одной темой станет реконструкция Шакшинского моста. Многострадальный мост, как ранее сообщали власти Башкирии, полностью откроют в пятницу, 27 декабря. Ранее его неоднократно полностью закрывали для проведения разных этапов ремонта, что вызывало в микрорайоне состояние, близкое к транспортному коллапсу.

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Пройтись чиновники намерены также по организации новогодней программы в городе и мерам пожарной безопасности. Напомним, на время праздников в Башкортостане вводится особый противопожарный режим.

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В завершение «оперативки» власти поговорят о работе общественного транспорта Уфы в новогодние праздники.

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