На повестке у Мавлиева: шашлыки, новогоднее веселье и каникулы

Posted 23 декабря, 21:04
Published 23 декабря, 21:04
Modified 23 декабря, 21:17
Updated 23 декабря, 21:17
Так, первым делом власти обсудят уборку и вывоз снега в Уфе. После начала обильных снежных осадков на городскую мэрию посыпались проклятия от горожан за неэффективную, по их мнению, работу.
Ещё одной темой станет реконструкция Шакшинского моста. Многострадальный мост, как ранее сообщали власти Башкирии, полностью откроют в пятницу, 27 декабря. Ранее его неоднократно полностью закрывали для проведения разных этапов ремонта, что вызывало в микрорайоне состояние, близкое к транспортному коллапсу.
Пройтись чиновники намерены также по организации новогодней программы в городе и мерам пожарной безопасности. Напомним, на время праздников в Башкортостане вводится особый противопожарный режим.
В завершение «оперативки» власти поговорят о работе общественного транспорта Уфы в новогодние праздники.