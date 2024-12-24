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Posted 24 декабря, 20:39

Published 24 декабря, 20:39

Modified 24 декабря, 21:31

Updated 24 декабря, 21:31

Уфимские депутаты выберут почётных горожан

На повестке Горсовета: почётные уфимцы и перекрытия дорог

24 декабря 2024, 20:39
Фото: Горсовет Уфы / Telegram.

Уфимские депутаты выберут почётных горожан

Горсовет башкирской столицы в среду, 25 декабря, проведёт плановое заседание — рассказываем, что будет стоять на повестке народных избранников.

Так, члены органа местного самоуправления хотят внести некие изменения в два документа, а именно — положение о жилищном контроле и правила размещения наружной рекламы.

В очередной раз народные избранники также обсудят проект бюджета Уфы на 2024 год и плановый период 2025/26 годов.

На повестке, кроме того, будет стоять введение временного ограничения движения транспортных средств весной 2025 года.

Темой обсуждений мундепов станет и присвоение званий «Почётного уфимца». Напомним, это звание присуждается за большой вклад в науку, культуру и экономику города.

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Ранее Mkset подробно рассказывал о визите замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева во вторник, 24 декабря, в Уфу.

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