На повестке Горсовета: почётные уфимцы и перекрытия дорог

Posted 24 декабря, 20:39
Published 24 декабря, 20:39
Modified 24 декабря, 21:31
Updated 24 декабря, 21:31
Так, члены органа местного самоуправления хотят внести некие изменения в два документа, а именно — положение о жилищном контроле и правила размещения наружной рекламы.
В очередной раз народные избранники также обсудят проект бюджета Уфы на 2024 год и плановый период 2025/26 годов.
На повестке, кроме того, будет стоять введение временного ограничения движения транспортных средств весной 2025 года.
Темой обсуждений мундепов станет и присвоение званий «Почётного уфимца». Напомним, это звание присуждается за большой вклад в науку, культуру и экономику города.
Ранее Mkset подробно рассказывал о визите замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева во вторник, 24 декабря, в Уфу.