Морозостойкие герметики для наружных работ: как выбрать идеальный вариант для ремонта

Этот вариант набирает популярность благодаря своей универсальности. Полиуретановые герметики не дают усадки, хорошо сцепляются с любыми материалами и подходят как для наружных, так и для внутренних работ. Для фасадных работ, особенно если дом деревянный, полиуретан — это отличный выбор. Главное, соблюдать инструкции по нанесению.