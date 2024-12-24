Миллион на антресоли: как разбогатеть на бабушкином хламе из СССР

Довольно сложно в это поверить, но факт: мир переживает бум любви к советскому дизайну. Нет, в фаворе стиляг XXI века не ковры на стенах и салфетки на комоде — охотников за стилем интересует «крафтовая» техника из СССР. Так, особой удачей считается раздобыть допотопный советский телевизор. Да-да, тот что весит, как шкаф, и показывает, как экран Nokia начала «нулевых».