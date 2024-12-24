Миллион на антресоли: как разбогатеть на бабушкином хламе из СССР

Posted 24 декабря, 04:01
Published 24 декабря, 04:01
Modified 24 декабря, 04:01
Updated 24 декабря, 04:01
Недавно корреспонденты Mkset проводили исследование рынка советских новогодних игрушек. Оказалось, винтажные украшения из СССР вполне хорошо ценятся на рынке. Так, стоимость набора стекляшек для новогодней ёлки — ₽10 млн. Если есть предложение — существует и спрос. А какой еще винтаж, читай — хлам, времен СССР способен внезапно озолотить счастливого обладателя такого наследства?
Раритеты из СССР чаще всего среди коллекционеров интересны не филателистам, а нумизматам. Они массово скупают выпущенные советскими властями моменты. И в Уфе состоятельным коллекционерам готовы предложить массу вариантов. Но, естественно, за солидное вознаграждение.
Довольно сложно в это поверить, но факт: мир переживает бум любви к советскому дизайну. Нет, в фаворе стиляг XXI века не ковры на стенах и салфетки на комоде — охотников за стилем интересует «крафтовая» техника из СССР. Так, особой удачей считается раздобыть допотопный советский телевизор. Да-да, тот что весит, как шкаф, и показывает, как экран Nokia начала «нулевых».
Почему дизайнерам нужны техно-раритеты из СССР? Ответ прост. Подобные вещички идеально вписываются в интерьер в стиле «лофт». Это и пластиночные проигрыватели, и радиолы, и телевизоры, и «пузатые» холодильники. Дизайнеры интерьеров берут подобные вещицы оптом и готовы щедро за это заплатить. Почему? После реставрации отжившую свой век технику они могут продать втридорога в качестве части винтажной коллекции мебели для стильного интерьера.
Так что стоит повнимательнее посмотреть, что валяется в сарае садового участка. Вдруг там среди дедушкиного хлам отыщется раритет, способный по цене затмить новенький iPhone.
Не только технику, но и элементы бытового декора времен СССР можно продать дорого. Коллекционеров советского раритета интересуют всяческие статуэтки, макеты, игрушки посуда и даже картины. По договорной цене можно купить и винтажный трехколесный велосипед, и пейзаж неизвестно чьих кистей, и новогодние украшения, и уникальную логарифмическую линейку, и даже вождя народов — портрет Сталина в паре с не столь запомнившейся человечеству девочкой.
Каждый из нас, наверное, встречал объявления о скупке «желтых часов» из СССР. Чем же они так котируются у коллекционеров? Оказалось, не только у коллекционеров. За ними охотятся и антиквары, и ювелиры. Ответ прост — хоть грамм, но качественного советского золота.
В конце 1980-х годов стоимость часов марки «Слава» составляла 57 рублей 50 копеек. Золотые модели тогда стоили минимум 80 рублей и выше. Часы «Слава» не были из золота, а лишь имели позолоту, но их цена всё равно превышала среднерыночные значения.
На данный момент цена на часы «Слава» определяется как на предметы антиквариата и может достигать нескольких тысяч долларов. Эта стоимость зависит от состояния хранения и модели, особенно, если часы находятся в идеальном состоянии и никогда не носились.
Уфимские наследники пыльных сервантов и антресолей готовы отдать украшения бабушек и дедушек по сдельной цене: