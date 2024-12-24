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Posted 24 декабря, 04:01

Published 24 декабря, 04:01

Modified 24 декабря, 04:01

Updated 24 декабря, 04:01

Уфимцы делают состояние на советском мусоре

Миллион на антресоли: как разбогатеть на бабушкином хламе из СССР

24 декабря 2024, 04:01
Фото: mkset.ru. Уфимцы делают состояние на советском мусоре

Уфимцы делают состояние на мусоре

Коллекционеры и дизайнеры охотятся за советским ширпотребом, который валяется практически на каждом балконе или в серванте, и платят за винтаж времен СССР астрономические суммы.
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Недавно корреспонденты Mkset проводили исследование рынка советских новогодних игрушек. Оказалось, винтажные украшения из СССР вполне хорошо ценятся на рынке. Так, стоимость набора стекляшек для новогодней ёлки — ₽10 млн. Если есть предложение — существует и спрос. А какой еще винтаж, читай — хлам, времен СССР способен внезапно озолотить счастливого обладателя такого наследства?

Фото: mkset.ru

Мечта коллекционеров

Раритеты из СССР чаще всего среди коллекционеров интересны не филателистам, а нумизматам. Они массово скупают выпущенные советскими властями моменты. И в Уфе состоятельным коллекционерам готовы предложить массу вариантов. Но, естественно, за солидное вознаграждение.

  • Один рубль СССР 1961 года — ₽80 000
  • Набор монет СССР 1924 года и копейка из 1841 года — ₽3 000 000
  • Бумажные банкноты СССР 1961 — ₽3 000 000
  • Редкие монеты разного номинала и годов выпуска — ₽5 000 000
  • Монеты и купюры СССР — ₽15 000 000, торг уместен
  • Копейки 1990–1991 гг — ₽13 000
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающийКупить монеты СССР в Уфе может любой желающий
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающийКупить монеты СССР в Уфе может любой желающий
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающийКупить монеты СССР в Уфе может любой желающий
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающийКупить монеты СССР в Уфе может любой желающий
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающийКупить монеты СССР в Уфе может любой желающий
Купить монеты СССР в Уфе может любой желающий. Фото: Авито

Добыча дизайнеров

Довольно сложно в это поверить, но факт: мир переживает бум любви к советскому дизайну. Нет, в фаворе стиляг XXI века не ковры на стенах и салфетки на комоде — охотников за стилем интересует «крафтовая» техника из СССР. Так, особой удачей считается раздобыть допотопный советский телевизор. Да-да, тот что весит, как шкаф, и показывает, как экран Nokia начала «нулевых».

Почему дизайнерам нужны техно-раритеты из СССР? Ответ прост. Подобные вещички идеально вписываются в интерьер в стиле «лофт». Это и пластиночные проигрыватели, и радиолы, и телевизоры, и «пузатые» холодильники. Дизайнеры интерьеров берут подобные вещицы оптом и готовы щедро за это заплатить. Почему? После реставрации отжившую свой век технику они могут продать втридорога в качестве части винтажной коллекции мебели для стильного интерьера.

Так что стоит повнимательнее посмотреть, что валяется в сарае садового участка. Вдруг там среди дедушкиного хлам отыщется раритет, способный по цене затмить новенький iPhone.

  • Бардачки «Иж» СССР для «Москвича» — ₽16 500
  • Лофт-прожектор на штативе СССР — ₽19 000
  • Телерадиола «Концерт» СССР — ₽20 000
  • Фотоаппарат СССР «Киев- 88 TTL» — ₽27 000
  • Советский патефон, модель «ПТ-3», г. Молотов, 1950 год — ₽40 000
Как сделать состояние из советского хламаКак сделать состояние из советского хлама
Как сделать состояние из советского хламаКак сделать состояние из советского хлама
Как сделать состояние из советского хламаКак сделать состояние из советского хлама
Как сделать состояние из советского хламаКак сделать состояние из советского хлама
Как сделать состояние из советского хламаКак сделать состояние из советского хлама
Как сделать состояние из советского хлама. Фото: Авито

«Сервиз, настало твое время!»

Не только технику, но и элементы бытового декора времен СССР можно продать дорого. Коллекционеров советского раритета интересуют всяческие статуэтки, макеты, игрушки посуда и даже картины. По договорной цене можно купить и винтажный трехколесный велосипед, и пейзаж неизвестно чьих кистей, и новогодние украшения, и уникальную логарифмическую линейку, и даже вождя народов — портрет Сталина в паре с не столь запомнившейся человечеству девочкой.

  • Фото СССР — ₽110
  • Статуэтка енота — ₽950
  • Хрусталь СССР — ₽1 000
  • Портрет Сталина — ₽15 000
  • Чернильница СССР «Голова Рабочего» — ₽19 200
  • Агитплакаты «Враг рядом» СССР — ₽20 000
  • Знамя большое бархат СССР — ₽25 000
  • Ретро-велосипед — ₽25 000
  • Игрушка космонавт-пупс СССР — ₽29 000
  • Самовар на дровах СССР — ₽29 990
  • Значки СССР — ₽50 000
  • Фарфоровая статуэтка «Башкирский танец» — ₽50 000
  • Посуда гжель СССР — ₽50 000
  • Серебряный кубок Федоскино СССР 1949 год — ₽70 000
  • Микро пупсик 3 см СССР из яйца — ₽100 000
  • Логарифмическая линейка круговая — ₽125 000
  • Коллекция моделей машин — ₽450 000
  • Картина маслом — ₽1 000 000
  • Дед Мороз — Снеговик — ₽1 500 000
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССРКак продать хлам из СССР
Как продать хлам из СССР. Фото: Авито

Тайна «желтых часов» из СССР

Каждый из нас, наверное, встречал объявления о скупке «желтых часов» из СССР. Чем же они так котируются у коллекционеров? Оказалось, не только у коллекционеров. За ними охотятся и антиквары, и ювелиры. Ответ прост — хоть грамм, но качественного советского золота.

В конце 1980-х годов стоимость часов марки «Слава» составляла 57 рублей 50 копеек. Золотые модели тогда стоили минимум 80 рублей и выше. Часы «Слава» не были из золота, а лишь имели позолоту, но их цена всё равно превышала среднерыночные значения.

На данный момент цена на часы «Слава» определяется как на предметы антиквариата и может достигать нескольких тысяч долларов. Эта стоимость зависит от состояния хранения и модели, особенно, если часы находятся в идеальном состоянии и никогда не носились.

Уфимские наследники пыльных сервантов и антресолей готовы отдать украшения бабушек и дедушек по сдельной цене:

  • Брошь винтажная Чехия — СССР — ₽20 000
  • Советские наградные именные часы — ₽60 000
  • Часы «Слава», камертонные — ₽80 000
  • Мужские наручные часы механические — ₽100 000
Желтые часы СССР продают и покупают в УфеЖелтые часы СССР продают и покупают в Уфе
Желтые часы СССР продают и покупают в УфеЖелтые часы СССР продают и покупают в Уфе
Желтые часы СССР продают и покупают в УфеЖелтые часы СССР продают и покупают в Уфе
Желтые часы СССР продают и покупают в УфеЖелтые часы СССР продают и покупают в Уфе
Желтые часы СССР продают и покупают в Уфе. Фото: Авито
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