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Posted 24 декабря, 14:00

Published 24 декабря, 14:00

Modified 24 декабря, 14:00

Updated 24 декабря, 14:00

Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?

Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?

24 декабря 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney. Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?
Вы когда-нибудь задумывались, куда лучше засыпать порошок для стирки — в лоток или прямо в барабан? Ответ на этот вопрос может повлиять на эффективность стирки и сохранность вашего белья. Но что будет, если решить эту задачу неверно?

Многие не знают, что засыпать порошок в барабан — это не всегда идеальный выбор.

— Когда порошок сразу попадает в бельё, его действие становится более эффективным, и лоток остаётся чистым», — говорит домохозяйка и блогер Мария Жукова.

Однако есть и подводные камни: порошок может не растворяться полностью и оставить пятна, особенно на тёмных вещах.

Если же засыпать порошок в лоток, его частицы растворяются быстрее, и бельё получается чище, без рисков оставшихся пятен. Но нужно помнить, что если вы используете средства с отбеливателями, такие как гели или порошки для стирки, то они могут оставлять неприятные следы на одежде, если попадут в лоток.

Что лучше засыпать в барабан?

Некоторые средства требуют специального обращения. К примеру, капсулы для стирки или эко-порошки идеально подходят для барабана.

— Эко-порошки и капсулы лучше растворяются в барабане, так их действие становится более эффективным, — утверждает Мария.

А вот с мылом и гелями лучше поступить так же — в барабан, так как они часто забивают лоток и не растворяются должным образом.

Итоги: всё зависит от предпочтений

Главное — понимать, что нет универсального способа. Если у вас тёмное бельё, лучше использовать лоток, чтобы избежать появления белых пятен. Если вы хотите сэкономить порошок, засыпайте его прямо в барабан. Важный момент: кондиционер всегда добавляется в лоток, а не в барабан.

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#Ольга Харина#Одежда#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Чистота
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