Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?

Если же засыпать порошок в лоток, его частицы растворяются быстрее, и бельё получается чище, без рисков оставшихся пятен. Но нужно помнить, что если вы используете средства с отбеливателями, такие как гели или порошки для стирки, то они могут оставлять неприятные следы на одежде, если попадут в лоток.