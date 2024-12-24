Лоток или барабан: куда на самом деле засыпать порошок?

Posted 24 декабря, 14:00
Published 24 декабря, 14:00
Modified 24 декабря, 14:00
Updated 24 декабря, 14:00
Многие не знают, что засыпать порошок в барабан — это не всегда идеальный выбор.
— Когда порошок сразу попадает в бельё, его действие становится более эффективным, и лоток остаётся чистым», — говорит домохозяйка и блогер Мария Жукова.
Однако есть и подводные камни: порошок может не растворяться полностью и оставить пятна, особенно на тёмных вещах.
Если же засыпать порошок в лоток, его частицы растворяются быстрее, и бельё получается чище, без рисков оставшихся пятен. Но нужно помнить, что если вы используете средства с отбеливателями, такие как гели или порошки для стирки, то они могут оставлять неприятные следы на одежде, если попадут в лоток.
Некоторые средства требуют специального обращения. К примеру, капсулы для стирки или эко-порошки идеально подходят для барабана.
— Эко-порошки и капсулы лучше растворяются в барабане, так их действие становится более эффективным, — утверждает Мария.
А вот с мылом и гелями лучше поступить так же — в барабан, так как они часто забивают лоток и не растворяются должным образом.
Итоги: всё зависит от предпочтений
Главное — понимать, что нет универсального способа. Если у вас тёмное бельё, лучше использовать лоток, чтобы избежать появления белых пятен. Если вы хотите сэкономить порошок, засыпайте его прямо в барабан. Важный момент: кондиционер всегда добавляется в лоток, а не в барабан.
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