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Posted 24 декабря, 09:32

Published 24 декабря, 09:32

Modified 24 декабря, 09:42

Updated 24 декабря, 09:42

Глеб Кузьмин вернулся на лёд

Лидер «Салавата Юлаева» смог встать на коньки

24 декабря 2024, 09:32
Фото: Vk/ХК Салават Юлаев.

Глеб Кузьмин вернулся на лёд

Глеб Кузьмин провел первую тренировку на льду после серьезной травмы позвоночника, сообщает во вторник, 24 декабря, пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Как ранее сообщал Mkset, после тяжелого столкновения в матче с «Авангардом» 17 сентября 2024 года, Глеб Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника. Тогда игрока срочно госпитализировали, а затем самолетом отправили на лечение в Москву. После операции начался долгий период реабилитации.

Лидер «Салавата Юлаева» вернулся после травмы
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Однако, вопреки всем сложностям, Глеб Кузьмин смог вернуться к тренировкам.

— Мне сначала было страшно, но я готовился и меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Вышел на лед, думал, будет труднее. Оказалось не так сложно, — поделился своими впечатлениями хоккеист.
Видео: Vk/ХК Салават Юлаев.
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»
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Ранее Mkset сообщал, что «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» в стартовом матче седьмой домашней серии.

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