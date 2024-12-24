Лидер «Салавата Юлаева» смог встать на коньки

Posted 24 декабря, 09:32
Published 24 декабря, 09:32
Modified 24 декабря, 09:42
Updated 24 декабря, 09:42
Как ранее сообщал Mkset, после тяжелого столкновения в матче с «Авангардом» 17 сентября 2024 года, Глеб Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника. Тогда игрока срочно госпитализировали, а затем самолетом отправили на лечение в Москву. После операции начался долгий период реабилитации.
Однако, вопреки всем сложностям, Глеб Кузьмин смог вернуться к тренировкам.
— Мне сначала было страшно, но я готовился и меня готовили к этому моменту, чтобы я стал сильнее. Все эти дни сопровождались залом, тренировочным процессом, велосипедом. Вышел на лед, думал, будет труднее. Оказалось не так сложно, — поделился своими впечатлениями хоккеист.
Ранее Mkset сообщал, что «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» в стартовом матче седьмой домашней серии.