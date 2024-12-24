Лидер «Салавата Юлаева» смог встать на коньки

Как ранее сообщал Mkset, после тяжелого столкновения в матче с «Авангардом» 17 сентября 2024 года, Глеб Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника. Тогда игрока срочно госпитализировали, а затем самолетом отправили на лечение в Москву. После операции начался долгий период реабилитации.