Когда заработает навигатор в Уфе — мнение специалистов

Как рассказала уфимка Ангелина изданию Mkset, у нее есть свои «приключения» с геолокацией. Днем все работает как надо, но стоит стемнеть — и она таинственно «телепортируется» в район деревни Карпово. Подобные истории становятся все более распространенными, и уфимцы находят в этом повод для шуток. В социальных сетях появляются юмористические ролики, а комментарии на онлайн-картах полны колких замечаний о странностях навигации.