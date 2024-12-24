Когда заработает навигатор в Уфе — мнение специалистов

Posted 24 декабря, 04:30
Published 24 декабря, 04:30
Modified 24 декабря, 07:59
Updated 24 декабря, 07:59
В последние недели жители Уфы столкнулись с настоящей «навигационной катастрофой». Примерно с 12 декабря 2024 года спутниковые навигационные системы будто бы потеряли ориентацию. Жители города жалуются на сбой навигации в Уфе. Почему-то их местоположение на картах постоянно отображается в районе Восточного выезда, независимо от того, где они на самом деле находятся — Нагаево, Дёма или Шакша. Это создает массу неудобств: вызвать такси стало практически невозможно, а проложить маршрут — настоящая головоломка.
Как рассказала уфимка Ангелина изданию Mkset, у нее есть свои «приключения» с геолокацией. Днем все работает как надо, но стоит стемнеть — и она таинственно «телепортируется» в район деревни Карпово. Подобные истории становятся все более распространенными, и уфимцы находят в этом повод для шуток. В социальных сетях появляются юмористические ролики, а комментарии на онлайн-картах полны колких замечаний о странностях навигации.
Жалобы на неработающий GPS появились и на сайте электронной приемной РБ. Одна из уфимок, чей муж работает таксистом, обратила внимание на то, что из-за сбоев навигации многие таксисты не могут выйти на линию.
— Прошу вас дать какое то объяснение ситуации с отсутствием в работе GPS навигаторов по г. Уфы… У меня муж работает в такси, я нахожусь в декретном отпуске: единственный кормилец в семье и не может выходить и зарабатывать из-за неполадок с навигатором! За пределами нашего города все работает без перебоев, а тут пятый день все таксисты мучаются и не могут выходить на линию, многие люди не могут добраться до дома поздно ночью с работы из-за того, что не хватает таксистов на линии и приходиться по долгу ждать такси. И причина в этом не в сотовых операторах — туда уже обращались, — пишет в обращении уфимка.
Ответ на обращение женщины был перенаправлен в Министерство цифрового развития РБ, однако дата планируемого ответа стоит на 12 января 2025 года — ждать долго. Тем временем специалисты Яндекса лишь «разводят руками», не зная точной причины сбоя. Однако в службе поддержки сервиса, для решения ситуации советуют обновить приложение и включить Bluetooth и Wi-Fi.
На фоне всех этих трудностей появилась информация и от компании 2ГИС о том, что в городе якобы работает военная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил изданию «Ufa1», что данная система используется для защиты от дронов и крылатых ракет, но ее работа имеет побочный эффект — проблемы с навигацией на телефонах. Как долго продлятся эти перебои, специалисты пока не знают.