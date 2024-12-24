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Posted 24 декабря, 11:25

Published 24 декабря, 11:25

Modified 24 декабря, 11:53

Updated 24 декабря, 11:53

Уфимцы завалила мэра жалобами на кашу под ногами

«Когда прекратится издевательство над людьми?!»: уфимцы заваливают мэра жалобами

24 декабря 2024, 11:25
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.

Уфимцы завалила мэра жалобами на кашу под ногами

Комментарии под постами мэра Уфы Ратмира Мавлиева традиционно превратились в жалобную книгу. Какие претензии местные жители высказывают градоначальнику, выяснили корреспонденты Mkset во вторник, 24 декабря.

Главной претензией уфимцев останется некачественная уборка снега в городе:

— А дворы на Зорге-Шафиева как были в снегу, так и остаются непроходимыми — ничего не меняется, одна говорильня и обещания. За какие услуги мы ежемесячно оплачиваем в коммуналках, в чьи карманы оседают наши платежи, где дворники на Зорге, 49, где уборочная техника, где работающие дворники? <…> Приезжайте к нам во двор, походите по дороге с колеей, льдом и снежными валами по краям, убедитесь сами в халатности директора нашей УК и ЖКХ Октябрьского района Уфы, — приглашает мэра на опасный променад по уфимским дворикам местная жительница.

Не остались в стороне и жители Кировского района:

Фото: tg/Пользователь «Агилюга»
— 7 заявок в благоустройство Кировского района г Уфа! 7!!! Реакции 0! Прорвало колонку, два дня ручьи текли, все замерзло, плюс неделя снега, колея страшная, во двор заехать невозможно, все шлифуют, о того и аварии, соответственно! Когда примут меры? — эмоционально интересуется местная жительница.

Вспомнили местные жители и о снегоплавильнях, которые совсем недавно нахваливал мэр Мавлиев:

— Город Уфа, скажите, пожалуйста, если есть снегоплавильные заводы в городе, почему не вывозят снег после чистки муниципальных территорий, а складируют на обочины пешеходных дорожек и под окна домов??? — интересуется пользовательница Эля Т.
Фото: Пользователи соцсетей в комментариях под постами мэра Мавлиева

Сам Мавлиев в словесные баталии в комментариях не вступает, однако на оперативном совещании во вторник, 24 декабря, вопрос об уборке снега в Уфе поднял: после оперативки в уфимскую прокуратуру обещали отправить предыдущие жалобы горожан на кашу под ногами.

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