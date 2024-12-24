«Когда прекратится издевательство над людьми?!»: уфимцы заваливают мэра жалобами

Сам Мавлиев в словесные баталии в комментариях не вступает, однако на оперативном совещании во вторник, 24 декабря, вопрос об уборке снега в Уфе поднял: после оперативки в уфимскую прокуратуру обещали отправить предыдущие жалобы горожан на кашу под ногами.