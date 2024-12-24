Как избавиться от сквозняков за 5 минут: создайте утеплитель своими руками!

Posted 24 декабря, 13:02
Published 24 декабря, 13:02
Modified 24 декабря, 13:04
Updated 24 декабря, 13:04
Сквозняки в доме — неприятность, с которой многие сталкиваются в холодное время года. Это не только дискомфорт, но и дополнительная нагрузка на отопление, что в условиях российских зим может ощутимо ударить по карману. Магазины предлагают множество вариантов для утепления, но зачем тратить деньги, если можно справиться с задачей с помощью подручных средств?
Рассмотрим, как сделать оригинальные утеплители, используя всё, что уже есть дома.
Декоративный валик — идеальный способ защитить дом от холодного воздуха. Это длинный мешочек, который кладут под дверь или на подоконник, чтобы перекрыть путь сквознякам. Вот несколько идей для создания такого валика:
Для создания утеплителя подойдет практически всё:
Цитата из текста: «Материалы могут быть самыми разными — от остатков ткани до разноцветных галстуков или лоскутков».
Если вы умеете вязать, можно сделать валик крючком или спицами. Используйте любые нитки: остатки из бабушкиного сундука, клубки разной толщины. Важно, чтобы итоговый валик был плотным и длинным.
В качестве наполнителя подойдут:
Совет: используйте материалы, которые уже есть дома, чтобы не тратиться на покупку.
Почему бы не превратить утилитарный валик в элемент декора? Добавьте немного фантазии:
Если часть конструкции превратить в мордашку и украсить несколькими забавными штрихами, получится привлекательная зверюшка.
Если использовать подручные материалы, затраты минимальны:
Для сравнения, готовые валики в магазинах стоят от 800 до 2000 рублей.
Создание утеплителя не только решает проблему сквозняков, но и позволяет проявить творчество. Сделанные своими руками валики подчеркнут индивидуальность вашего дома, а дети с удовольствием помогут в процессе.
Источник: Kvartira.mirtesen.ru
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