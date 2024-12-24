Как избавиться от сквозняков за 5 минут: создайте утеплитель своими руками!

Сквозняки в доме — неприятность, с которой многие сталкиваются в холодное время года. Это не только дискомфорт, но и дополнительная нагрузка на отопление, что в условиях российских зим может ощутимо ударить по карману. Магазины предлагают множество вариантов для утепления, но зачем тратить деньги, если можно справиться с задачей с помощью подручных средств?