Хинкали с душком нашли в Башкирии

Posted 24 декабря, 12:29
Published 24 декабря, 12:29
Modified 24 декабря, 13:24
Updated 24 декабря, 13:24
В Башкирии всплыли нарушения в оформлении документов на мясомолочную продукцию. Система «Меркурий», которая следит за перемещением продукции от фермы до магазина, обнаружила 51 нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).
Как стало известно, в регионе чаще всего встречаются случаи оформления документов без указания сырья, из которого произведена продукция, а также искусственное продление сроков годности. Особенно отличился случай с хинкали «Султанчики». Компания «Урал Торг» оформила документы на эту продукцию с неверной датой производства — задним числом.
Еще один подозрительный случай произошел с субпродуктами — говяжьим сердцем. Документы на них были оформлены с указанием цели «в госрезерв для длительного хранения», хотя отправлялись они в компанию, которая не занимается хранением подконтрольной продукции.
В результате этих нарушений Россельхознадзор региона вынес одно предостережение, а двоим пользователям временно заблокировали доступ к системе «Меркурий». Также информация о нарушениях, допущенных ветеринарными врачами, передана в республиканский комитет по ветеринарии.
Как ранее сообщал Mkset, Минздрав Башкирии рассказал об опасностях употребления мандаринов в праздничный период.