Хинкали с душком нашли в Башкирии

Как стало известно, в регионе чаще всего встречаются случаи оформления документов без указания сырья, из которого произведена продукция, а также искусственное продление сроков годности. Особенно отличился случай с хинкали «Султанчики». Компания «Урал Торг» оформила документы на эту продукцию с неверной датой производства — задним числом.