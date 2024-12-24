mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 12:29

Published 24 декабря, 12:29

Modified 24 декабря, 13:24

Updated 24 декабря, 13:24

Хинкали с душком нашли в Башкирии

Хинкали с душком нашли в Башкирии

24 декабря 2024, 12:29
Фото: mkset.ru.
Система контроля выявила нарушения при оформлении документов на мясную продукцию, включая недобросовестную маркировку, сообщает во вторник, 24 декабря, Управление Россельхознадзора по РБ.

В Башкирии всплыли нарушения в оформлении документов на мясомолочную продукцию. Система «Меркурий», которая следит за перемещением продукции от фермы до магазина, обнаружила 51 нарушение при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

Как стало известно, в регионе чаще всего встречаются случаи оформления документов без указания сырья, из которого произведена продукция, а также искусственное продление сроков годности. Особенно отличился случай с хинкали «Султанчики». Компания «Урал Торг» оформила документы на эту продукцию с неверной датой производства — задним числом.

Башкирия сделает слаще жизнь во Вьетнаме
Узнать подробнее

Еще один подозрительный случай произошел с субпродуктами — говяжьим сердцем. Документы на них были оформлены с указанием цели «в госрезерв для длительного хранения», хотя отправлялись они в компанию, которая не занимается хранением подконтрольной продукции.

В результате этих нарушений Россельхознадзор региона вынес одно предостережение, а двоим пользователям временно заблокировали доступ к системе «Меркурий». Также информация о нарушениях, допущенных ветеринарными врачами, передана в республиканский комитет по ветеринарии.

Как ранее сообщал Mkset, Минздрав Башкирии рассказал об опасностях употребления мандаринов в праздничный период.

Врачи Башкирии предупредили об опасности мандаринов
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцев ждёт рекордно легкая рабочая неделяУфимского поджигателя и «агента ФСБ» арестовал судЖалоба Путину на зарплату кончилась уголовным делом в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Документы#Еда#Белебей#Нарушения#Мелеуз#Янаул#Россельхознадзор#Ветеринарные сопроводительные документы#Мясная продукция#Хинкали#Система Меркурий#Субпродукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика