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Posted 24 декабря, 00:39

Published 24 декабря, 00:39

Modified 24 декабря, 00:39

Updated 24 декабря, 00:39

Груздев перечислил актуальные тенденции в сфере логистики и дал прогноз на 2025 год

Груздев перечислил актуальные тенденции в сфере логистики и дал прогноз на 2025 год

24 декабря 2024, 00:39
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
Начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону Борис Груздев рассказал о ключевых тенденциях в логистике и ожиданиях на 2025 год. Он отметил, что внутренний рынок грузоперевозок продолжает расти благодаря увеличению объемов производства и локализации предприятий.

В Сибирском регионе в 2024 году объем перевозок вырос вдвое, что обеспечило 40% доходов от предоставляемых услуг. Для дальнейшего развития управление активно разрабатывает новые маршруты и модернизирует существующие логистические схемы. Об этом пишет nsk.kp.ru.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с международными партнерами. Так, российские компании укрепляют взаимодействие с Китаем, адаптируясь к изменениям законодательства и находя эффективные решения для финансовых операций. Кроме того, активно развиваются связи со странами СНГ, такими как Казахстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан. В рамках международных соглашений обсуждаются новые услуги и возможности расширения сотрудничества.

В Новосибирске наиболее востребованными остаются перевозки крупногабаритных опасных грузов, а также доставка стандартных почтовых отправлений. Важным направлением работы стало сотрудничество с Центральной избирательной комиссией, в рамках которого организована доставка выборной документации в территориальные комиссии.

Борис Груздев также выделил проект по транспортировке культурных и исторических ценностей. В этом году в Новосибирск были доставлены археологические находки, предметы быта народов Чукотки и другие уникальные экспонаты. Для их перевозки строго соблюдались специальные условия, включая температурный режим и влажность, что позволило сохранить их в надлежащем состоянии.

Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Для повышения эффективности работы управление внедряет современные IT-решения и проводит цифровизацию бизнес-процессов. Однако в отрасли сохраняется проблема нехватки водителей, которая тормозит развитие. Борис Груздев подчеркнул, что водители являются ключевыми звеньями логистической цепочки, а их дефицит может привести к сбоям в транспортировке грузов. Для решения этой задачи коммерческие компании предлагают улучшенные условия труда, но требуется также государственная поддержка в виде программ для привлечения молодых специалистов.

В числе перспективных направлений Борис Груздев назвал внедрение беспилотных технологий. Уже сейчас тестируются беспилотные крупнотоннажные грузовики и используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако, как отметил руководитель, транспортировка государственной корреспонденции и особо ценных грузов остается задачей, требующей контроля со стороны специалистов.

На 2025 год управление наметило увеличение объемов перевозок по всему Сибирскому региону, укрепление ключевых показателей и расширение перечня услуг. Эти шаги позволят сохранить стабильное развитие логистической отрасли и повысить ее конкурентоспособность.

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