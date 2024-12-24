Груздев перечислил актуальные тенденции в сфере логистики и дал прогноз на 2025 год

Для повышения эффективности работы управление внедряет современные IT-решения и проводит цифровизацию бизнес-процессов. Однако в отрасли сохраняется проблема нехватки водителей, которая тормозит развитие. Борис Груздев подчеркнул, что водители являются ключевыми звеньями логистической цепочки, а их дефицит может привести к сбоям в транспортировке грузов. Для решения этой задачи коммерческие компании предлагают улучшенные условия труда, но требуется также государственная поддержка в виде программ для привлечения молодых специалистов.