Долгожитель умер в день своего 100-летия

Posted 24 декабря, 04:00
Published 24 декабря, 04:00
Modified 24 декабря, 04:00
Updated 24 декабря, 04:00
Как стало известно, 17 декабря 2024 года, в день своего столетнего юбилея, скончался Константин Егорович Лесовский. Его жизнь была насыщенной и полной значимых событий. Призванный на фронт в августе 1942 года в подростковом возрасте он отправился в Уфу для обучения в офицерском училище. После завершения подготовки в Алкино он стал командиром отделения и обучал новобранцев военному делу.
После окончания войны Константин Егорович вернулся к мирной жизни и продолжил трудиться на благо своей родины. Он работал бригадиром тракторной бригады и возглавлял колхоз «Заветы Ильича» в Гафурийском районе. В течение девятнадцати лет он занимал должность секретаря парткома, активно участвуя в развитии сельского хозяйства.
За свои достижения Константин Егорович был удостоен множества наград, среди которых медали «За трудовую доблесть в 1941–1945 годах», «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». В личной жизни он был заботливым мужем и отцом, воспитывая троих детей вместе с супругой Феодосией Ивановной.