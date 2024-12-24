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Posted 24 декабря, 04:00

Published 24 декабря, 04:00

Modified 24 декабря, 04:00

Updated 24 декабря, 04:00

Ветеран скончался в день 100-летия в Башкирии

Долгожитель умер в день своего 100-летия

24 декабря 2024, 04:00
Фото: Администрация Стерлитамака.

Ветеран скончался в день 100-летия в Башкирии

В Стерлитамаке ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Константин Лесовский, сообщает во вторник, 24 декабря, городская администрация.

Как стало известно, 17 декабря 2024 года, в день своего столетнего юбилея, скончался Константин Егорович Лесовский. Его жизнь была насыщенной и полной значимых событий. Призванный на фронт в августе 1942 года в подростковом возрасте он отправился в Уфу для обучения в офицерском училище. После завершения подготовки в Алкино он стал командиром отделения и обучал новобранцев военному делу.

После окончания войны Константин Егорович вернулся к мирной жизни и продолжил трудиться на благо своей родины. Он работал бригадиром тракторной бригады и возглавлял колхоз «Заветы Ильича» в Гафурийском районе. В течение девятнадцати лет он занимал должность секретаря парткома, активно участвуя в развитии сельского хозяйства.

За свои достижения Константин Егорович был удостоен множества наград, среди которых медали «За трудовую доблесть в 1941–1945 годах», «За освоение целинных земель» и «Ветеран труда». В личной жизни он был заботливым мужем и отцом, воспитывая троих детей вместе с супругой Феодосией Ивановной.

Ветеран-долгожитель из Башкирии отметил юбилей
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии генерал-майор Иван Слухай отметил свой столетний юбилей.

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