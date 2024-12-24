Долгожитель умер в день своего 100-летия

Как стало известно, 17 декабря 2024 года, в день своего столетнего юбилея, скончался Константин Егорович Лесовский. Его жизнь была насыщенной и полной значимых событий. Призванный на фронт в августе 1942 года в подростковом возрасте он отправился в Уфу для обучения в офицерском училище. После завершения подготовки в Алкино он стал командиром отделения и обучал новобранцев военному делу.