Дмитрий Медведев в Уфе: зачем приезжал политик и что ему показали

Posted 24 декабря, 17:01
Published 24 декабря, 17:01
Modified 24 декабря, 18:30
Updated 24 декабря, 18:30
Визит Медведева в Уфу стал для горожан неожиданным — ни сам он, ни власти России и Башкирии поездку не анонсировали. Лидера правящей партии встретили днём в аэропорту им. Мустая Карима — с трапа самолёта приём ему организовали глава региона Радий Хабиров и полпред Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
В то же время в Уфе было перекрыто множество улиц. Ещё до наступления час-пика весь центр города встал в десятибалльных пробках. Местами движение оказалось на время полностью парализованным.
Первой точкой в маршруте Медведева стал Центр «Защитник», где набирают граждан на службу по контракту с Минобороны РФ. Напомним, открыли его в Башкирии в октябре 2024 года. Там перед отправкой СВО подписавшим договоры объясняют всё важное о получении льгот и помогают заполнить пакет документов. Пока идут обозначенные процедуры, у контрактников есть доступ к трёхразовому питанию, местам для проживания и спортзалам.
Троице высокопоставленных гостей — Хабирову, Медведеву и Комарову — провели экскурсию по пункту отбора. Сам глава региона в разговоре с зампредседателя Совбеза рассказал о том, какие льготы придумали военнослужащим власти Республики Башкортостан, а также в подробностях хвалебно высказался о самом центре. Подчеркнул Хабиров и то, что среди военнослужащих из Башкирии — 12 человек, которых удостоили званий Героев России, в том числе — посмертно.
Сразу после пункта отбора на СВО Медведев посетил другой объект — Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения для военнослужащих. За всё время с начала спецоперации через него прошли более 1,2 тыс. участников СВО.
Руководство медучреждения показало гостям палаты, залы физкультуры и ароматерапии, а также другие помещения госпиталя.
Сам Медведев также встретился и поговорил с участниками СВО, проходившими лечение в центре. Им он пожелал «хорошего Нового года» и «скорейшего выздоровления», а их близким высказал «наилучшие пожелания». Военнослужащим Медведев также выразил словами свою благодарность.
Между посещением объектов для военнослужащих Медведев посетил Советскую площадь — в последнее время власти Башкирии взяли за традицию водить туда всех важных гостей. Впрочем, хвастаться там действительно есть чем — напомним, осенью 2022 года на Советской площади открылся памятник генералу Минигали Шаймуратову. Вместо огромной и «бестолковой» парковки на площади появились важная достопримечательность и приятное общественное пространство. С этой же площади, напомним, не раз провожали контрактников и мобилизованных на боевое слаживание.
На площади Медведев с Комаровым и Хабировым почтили память генерала, возложив цветы к его памятнику.
Главным пунктом программы визита, ради которой всё, как мы полагаем, и затевалось, стало совещание с полпредами Президента РФ в регионах Приволжского федерального округа. Кроме них на совещании был и Хабиров, а также замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин и другие представители Генштаба, а также Центрального военного округа.
Обозначим главное из отрывка выступления Медведева, опубликованного на его ресурсах в соцсетях:
В целом, о работе учреждения глава «Единой России» высказался положительно, однако всё же сделал Хабирову некоторые замечания:
— Нужно и дальше развивать мощности и возможности. С Радием Фаритовичем Хабировым мы об этом тоже поговорили, — сказал Медведев;
Остальная часть совещания осталась за кадром.