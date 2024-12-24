Дмитрий Медведев в Уфе: зачем приезжал политик и что ему показали

Между посещением объектов для военнослужащих Медведев посетил Советскую площадь — в последнее время власти Башкирии взяли за традицию водить туда всех важных гостей. Впрочем, хвастаться там действительно есть чем — напомним, осенью 2022 года на Советской площади открылся памятник генералу Минигали Шаймуратову. Вместо огромной и «бестолковой» парковки на площади появились важная достопримечательность и приятное общественное пространство. С этой же площади, напомним, не раз провожали контрактников и мобилизованных на боевое слаживание.