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Posted 24 декабря, 17:01

Published 24 декабря, 17:01

Modified 24 декабря, 18:30

Updated 24 декабря, 18:30

Медведев выступил в Уфе

Дмитрий Медведев в Уфе: зачем приезжал политик и что ему показали

24 декабря 2024, 17:01
Фото: пресс-служба главы РБ.

Медведев выступил в Уфе

Сюжет
Радий Хабиров
Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 24 декабря, нанёс визит в столицу Башкирии — рассказываем, как прошла рабочая поездка председателя «Единой России», чем перед ним похвастались региональные власти и о чём политик говорил в своём выступлении.

Визит Медведева в Уфу стал для горожан неожиданным — ни сам он, ни власти России и Башкирии поездку не анонсировали. Лидера правящей партии встретили днём в аэропорту им. Мустая Карима — с трапа самолёта приём ему организовали глава региона Радий Хабиров и полпред Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В то же время в Уфе было перекрыто множество улиц. Ещё до наступления час-пика весь центр города встал в десятибалльных пробках. Местами движение оказалось на время полностью парализованным.

Десятибалльные пробки захватили центр Уфы
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Центр по отбору контрактников

Первой точкой в маршруте Медведева стал Центр «Защитник», где набирают граждан на службу по контракту с Минобороны РФ. Напомним, открыли его в Башкирии в октябре 2024 года. Там перед отправкой СВО подписавшим договоры объясняют всё важное о получении льгот и помогают заполнить пакет документов. Пока идут обозначенные процедуры, у контрактников есть доступ к трёхразовому питанию, местам для проживания и спортзалам.

Троице высокопоставленных гостей — Хабирову, Медведеву и Комарову — провели экскурсию по пункту отбора. Сам глава региона в разговоре с зампредседателя Совбеза рассказал о том, какие льготы придумали военнослужащим власти Республики Башкортостан, а также в подробностях хвалебно высказался о самом центре. Подчеркнул Хабиров и то, что среди военнослужащих из Башкирии — 12 человек, которых удостоили званий Героев России, в том числе — посмертно.

Фото: пресс-служба главы РБ

Центр реабилитации военнослужащих

Сразу после пункта отбора на СВО Медведев посетил другой объект — Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения для военнослужащих. За всё время с начала спецоперации через него прошли более 1,2 тыс. участников СВО.

Руководство медучреждения показало гостям палаты, залы физкультуры и ароматерапии, а также другие помещения госпиталя.

Сам Медведев также встретился и поговорил с участниками СВО, проходившими лечение в центре. Им он пожелал «хорошего Нового года» и «скорейшего выздоровления», а их близким высказал «наилучшие пожелания». Военнослужащим Медведев также выразил словами свою благодарность.

Фото: пресс-служба главы РБ

Памятник Шаймуратову

Между посещением объектов для военнослужащих Медведев посетил Советскую площадь — в последнее время власти Башкирии взяли за традицию водить туда всех важных гостей. Впрочем, хвастаться там действительно есть чем — напомним, осенью 2022 года на Советской площади открылся памятник генералу Минигали Шаймуратову. Вместо огромной и «бестолковой» парковки на площади появились важная достопримечательность и приятное общественное пространство. С этой же площади, напомним, не раз провожали контрактников и мобилизованных на боевое слаживание.

На площади Медведев с Комаровым и Хабировым почтили память генерала, возложив цветы к его памятнику.

Фото: пресс-служба главы РБ

Выступление на совещании ПФО

Главным пунктом программы визита, ради которой всё, как мы полагаем, и затевалось, стало совещание с полпредами Президента РФ в регионах Приволжского федерального округа. Кроме них на совещании был и Хабиров, а также замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин и другие представители Генштаба, а также Центрального военного округа.

Обозначим главное из отрывка выступления Медведева, опубликованного на его ресурсах в соцсетях:

  • Военные, с которыми Медведев встретился в уфимском госпитале, «сохраняют оптимизм», а их отношение «к жизни и воинскому долгу» «не может не вызывать уважение»;

  • В целом, о работе учреждения глава «Единой России» высказался положительно, однако всё же сделал Хабирову некоторые замечания:

    — Нужно и дальше развивать мощности и возможности. С Радием Фаритовичем Хабировым мы об этом тоже поговорили, — сказал Медведев;
  • К концу 2024 года контракты с Минобороны РФ подписали почти 440 тыс. человек из всех регионов России.

Остальная часть совещания осталась за кадром.

Фото: пресс-служба главы РБ
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