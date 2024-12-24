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Posted 24 декабря, 09:38

Published 24 декабря, 09:38

Modified 24 декабря, 11:36

Updated 24 декабря, 11:36

Дмитрий Медведев прилетел в Уфу

Дмитрий Медведев прилетел в Уфу

24 декабря 2024, 09:38
Фото: https://t.me/vsyaufa
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Сюжет
Радий Хабиров
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Башкирию с рабочим визитом во вторник, 24 декабря.
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Прилет зампреда Совета безопасности в Башкирию стал неожиданностью: визит Дмитрия Медведева в Уфу не анонсировали.

Фото: https://t.me/vsyaufa

На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Уфы председателя партии «Единая Россия» встречали полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Не исключено, что после визита в сердце Башкирии Дмитрий Медведев посетит и столицу соседнего региона — Казань. В конце декабря 2024 года сердце Татарстана подверглось атаке беспилотников.

Как выяснили корреспонденты Mkset, движение в центре Уфы будет перекрыто до 16:00 в целях обеспечения безопасности. Программа визита Медведева в Уфу не раскрывается. Но ожидается, что в течение дня гость из Кремля осмотрит в Уфе социальные и стратегические объекты.

Как комментируют инсайдеры, визит Медведева в Башкирию может быть связан с угрозами атаки вражеских БПЛА на Республику Башкортостан. Напомним, ранее Mkset сообщал, что на Башкирию направили несколько беспилотников.

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