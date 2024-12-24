Дмитрий Медведев прилетел в Уфу

Posted 24 декабря, 09:38
Published 24 декабря, 09:38
Modified 24 декабря, 11:36
Updated 24 декабря, 11:36
Прилет зампреда Совета безопасности в Башкирию стал неожиданностью: визит Дмитрия Медведева в Уфу не анонсировали.
На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Уфы председателя партии «Единая Россия» встречали полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Не исключено, что после визита в сердце Башкирии Дмитрий Медведев посетит и столицу соседнего региона — Казань. В конце декабря 2024 года сердце Татарстана подверглось атаке беспилотников.
Как выяснили корреспонденты Mkset, движение в центре Уфы будет перекрыто до 16:00 в целях обеспечения безопасности. Программа визита Медведева в Уфу не раскрывается. Но ожидается, что в течение дня гость из Кремля осмотрит в Уфе социальные и стратегические объекты.
Как комментируют инсайдеры, визит Медведева в Башкирию может быть связан с угрозами атаки вражеских БПЛА на Республику Башкортостан. Напомним, ранее Mkset сообщал, что на Башкирию направили несколько беспилотников.