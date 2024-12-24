Дмитрий Медведев прилетел в Уфу

Как выяснили корреспонденты Mkset, движение в центре Уфы будет перекрыто до 16:00 в целях обеспечения безопасности. Программа визита Медведева в Уфу не раскрывается. Но ожидается, что в течение дня гость из Кремля осмотрит в Уфе социальные и стратегические объекты.