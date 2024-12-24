Детские пособия перенесли в Башкирии

Posted 24 декабря, 13:27
Published 24 декабря, 13:27
Modified 24 декабря, 18:45
Updated 24 декабря, 18:45
Так, детские пособия за декабрь жители Республики получат досрочно в связи с январскими праздниками. Выплаты должны прийти на счета тех, кому они положены, уже в среду, 25 декабря.
Речь идёт о льготах на детей до 17 лет, на ребёнка до 1,5 года с неработающими родителями, на первого ребёнка до трёх лет, ребёнка военнослужащего и выплате из маткапитала на ребёнка до трёх лет.
Ранее Mkset сообщал о том, что цены на билеты из Уфы в Москву будут снижены в два раза для некоторых пассажиров. Новая стоимость будет введена с 1 января 2025 года. Правда, билетов на январь уже почти нет.