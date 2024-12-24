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Posted 24 декабря, 13:27

Published 24 декабря, 13:27

Modified 24 декабря, 18:45

Updated 24 декабря, 18:45

Детские пособия перенесли в Башкирии

Детские пособия перенесли в Башкирии

24 декабря 2024, 13:27
Фото: 1MI.
В Башкортостане перенесли дедлайны выплат льготникам, сообщили в региональном отделении Соцфонда во вторник, 24 декабря.

Так, детские пособия за декабрь жители Республики получат досрочно в связи с январскими праздниками. Выплаты должны прийти на счета тех, кому они положены, уже в среду, 25 декабря.

Речь идёт о льготах на детей до 17 лет, на ребёнка до 1,5 года с неработающими родителями, на первого ребёнка до трёх лет, ребёнка военнослужащего и выплате из маткапитала на ребёнка до трёх лет.

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Ранее Mkset сообщал о том, что цены на билеты из Уфы в Москву будут снижены в два раза для некоторых пассажиров. Новая стоимость будет введена с 1 января 2025 года. Правда, билетов на январь уже почти нет.

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