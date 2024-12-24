Чиновникам запретили покупать дорогие иномарки в Башкирии

Как выяснилось, в описании товара были указаны характеристики только максимальной комплектации повышенного комфорта, что фактически исключало возможность приобретения автомобиля другой марки или с более скромными характеристиками. Прокуратура сочла это нарушением и внесла представление в адрес главы муниципалитета. Кроме того, начальник управления муниципальных закупок был оштрафован на 50 000 рублей за включение в описание объекта закупки требований, ограничивающих конкуренцию.