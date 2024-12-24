Чиновникам запретили покупать дорогие иномарки в Башкирии

Posted 24 декабря, 07:46
Published 24 декабря, 07:46
Modified 24 декабря, 09:17
Updated 24 декабря, 09:17
В Калтасинском районе прокуратура вмешалась в ситуацию с закупкой дорогого автомобиля марки HAVAL стоимостью более 5,4 миллионов рублей. Проверка показала, что районная администрация провела аукцион с нарушением законодательства о контрактной системе, ограничив число потенциальных участников.
Как выяснилось, в описании товара были указаны характеристики только максимальной комплектации повышенного комфорта, что фактически исключало возможность приобретения автомобиля другой марки или с более скромными характеристиками. Прокуратура сочла это нарушением и внесла представление в адрес главы муниципалитета. Кроме того, начальник управления муниципальных закупок был оштрафован на 50 000 рублей за включение в описание объекта закупки требований, ограничивающих конкуренцию.
После вмешательства прокуратуры контракт на приобретение автомобиля был расторгнут.
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