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Posted 24 декабря, 07:46

Published 24 декабря, 07:46

Modified 24 декабря, 09:17

Updated 24 декабря, 09:17

Чиновникам запретили покупать дорогие иномарки в Башкирии

Чиновникам запретили покупать дорогие иномарки в Башкирии

24 декабря 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура региона пресекла попытку муниципалитета приобрести дорогостоящий автомобиль, сообщает во вторник, 24 декабря, пресс-служба ведомства.

В Калтасинском районе прокуратура вмешалась в ситуацию с закупкой дорогого автомобиля марки HAVAL стоимостью более 5,4 миллионов рублей. Проверка показала, что районная администрация провела аукцион с нарушением законодательства о контрактной системе, ограничив число потенциальных участников.

Как выяснилось, в описании товара были указаны характеристики только максимальной комплектации повышенного комфорта, что фактически исключало возможность приобретения автомобиля другой марки или с более скромными характеристиками. Прокуратура сочла это нарушением и внесла представление в адрес главы муниципалитета. Кроме того, начальник управления муниципальных закупок был оштрафован на 50 000 рублей за включение в описание объекта закупки требований, ограничивающих конкуренцию.

После вмешательства прокуратуры контракт на приобретение автомобиля был расторгнут.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина стал обладателем большой суммы денег, выиграв суд против компании, которая не смогла вовремя доставить ему мебель.

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