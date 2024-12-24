Башкирского чиновника обвинили во взятке в ₽2,85 млн

Posted 24 декабря, 19:08
Published 24 декабря, 19:08
Modified 24 декабря, 21:29
Updated 24 декабря, 21:29
Напомним, во вторник, 24 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увольнении чиновника.
По данным пресс-службы СК, задержали теперь уже бывшего начальника Госжилнадзора за взяточничество. Следствие считает, что летом Давлетшин со своим подчинённым взял у неназванной стройкомпании ₽2,5 млн за приёмку их объекта в Благовещенске без проверки. За те же услуги уже другой компании в Агидели сообщники вместе с ещё одним подельником получили ещё ₽350 тысяч.
Признал ли Давлетшин свою вину — не уточняется, однако на это может указывать тот факт, что Хабиров в первый же день уволил его с должности. Ранее на «Прямой линии» глава региона отмечал, что увольняет проворовавшихся подчинённых только если их вину доказали в суде или её признали сами подозреваемые. Так, например, задержанный вице-премьер Башкортостана Алан Марзаев сохранял свой пост вплоть до формальной реорганизации правительства региона в декабре 2024 года. До этого Хабиров заявлял, что у него «нет оснований» лишать поста члена своей команды, даже пока он находится под следствием.