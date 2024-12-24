Башкирский мёд утекает заграницу

Со слов специалистов центра, высокие показатели импорта наблюдаются, в том числе, в «недружественных» РФ странах, таких как Германия, Польша и США. Так, с января по ноябрь 2024 года из России вывезли на рынки других стран более 4 тыс. тонн мёда — в сравнении с аналогичным периодом 2023 года этот показатель выше на 43%.