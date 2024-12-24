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Posted 23 декабря, 21:56

Published 23 декабря, 21:56

Modified 23 декабря, 21:58

Updated 23 декабря, 21:58

Башкирия побила рекорд экспорта мёда

Башкирский мёд утекает заграницу

23 декабря 2024, 21:56
Фото: freepik.com.

Башкирия побила рекорд экспорта мёда

Поставки российского мёда на мировой рынок к концу 2024 года оказались выше исторического максимума — гласят данные агентства «Агроэкспорт», изученные Mkset во вторник, 24 декабря.

Со слов специалистов центра, высокие показатели импорта наблюдаются, в том числе, в «недружественных» РФ странах, таких как Германия, Польша и США. Так, с января по ноябрь 2024 года из России вывезли на рынки других стран более 4 тыс. тонн мёда — в сравнении с аналогичным периодом 2023 года этот показатель выше на 43%.

В основном на экспорт отправляется мёд из Алтая и Республики Башкортостан.

Лучший башкирский мёд определят в лаборатории
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии собираются провести всемирный конкурс мёда.

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