Башкирию ждет мороз -23°С

Posted 24 декабря, 13:08
Published 24 декабря, 13:08
Modified 24 декабря, 13:25
Updated 24 декабря, 13:25
По данным синоптиков, 25 декабря по Башкирии ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ветер будет южным, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от -11 до -16°С, а местами, столбик термометра может показать и -23°С. Днем немного потеплеет, но все же останется морозно — от -6 до -11°С.
Также синоптики предупреждают о тумане на отдельных участках дорог ночью и утром. Видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.
В Уфе 25 декабря тоже ожидается морозная погода. Ночью температура воздуха составит от -15 до -17°С, в центре города будет немного теплее — около -11°С. Днем в столице Башкирии столбики термометров покажут -6…-8°С. Осадков в городе не ожидается, ветер также будет южным, от 2 до 7 метров в секунду.