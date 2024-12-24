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Posted 24 декабря, 13:08

Published 24 декабря, 13:08

Modified 24 декабря, 13:25

Updated 24 декабря, 13:25

Башкирию ждет мороз -23°С

Башкирию ждет мороз -23°С

24 декабря 2024, 13:08
Фото: 1MI.
В преддверии новогодних праздников Башкортостан столкнется с настоящими зимними холодами, сообщает во вторник, 24 декабря, Башгидромет.

По данным синоптиков, 25 декабря по Башкирии ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ветер будет южным, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от -11 до -16°С, а местами, столбик термометра может показать и -23°С. Днем немного потеплеет, но все же останется морозно — от -6 до -11°С.

Также синоптики предупреждают о тумане на отдельных участках дорог ночью и утром. Видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.

В Уфе 25 декабря тоже ожидается морозная погода. Ночью температура воздуха составит от -15 до -17°С, в центре города будет немного теплее — около -11°С. Днем в столице Башкирии столбики термометров покажут -6…-8°С. Осадков в городе не ожидается, ветер также будет южным, от 2 до 7 метров в секунду.

В Уфе пойдёт дождь в Новый год
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Ранее Mkset рассказал, какая погода ожидается в регионе в Новый год.

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