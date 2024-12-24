Башкирию ждет мороз -23°С

По данным синоптиков, 25 декабря по Башкирии ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ветер будет южным, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от -11 до -16°С, а местами, столбик термометра может показать и -23°С. Днем немного потеплеет, но все же останется морозно — от -6 до -11°С.