Житель Башкирии разбогател на ₽2,5 млн из-за монетки

Posted 23 декабря, 12:49
Published 23 декабря, 12:49
Modified 23 декабря, 12:51
Updated 23 декабря, 12:51
Как сообщает пресс-служба организации, 22 декабря в розыгрыше государственной лотереи, запущенной осенью 2024 года, был разыгран суперприз в размере 2 495 950 рублей. Везунчиком стал человек из Республики Башкортостан.
По имеющимся данным, счастливчик приобрел свой билет за 10 рублей через мобильное приложение «Столото». Можно сказать, что житель Башкирии инвестировал в своего богатство всего лишь монетку. Вклад в ₽10 окупился в 250 000 раз.
— Обращаем внимание, что общий срок для получения выигрыша через лотерейный центр составляет около 3,5 лет с момента проведения тиража. Поэтому мы настоятельно призываем участников проверить свои билеты. Возможно, именно вы стали обладателем этой удачи, — сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».