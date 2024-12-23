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Posted 23 декабря, 12:49

Published 23 декабря, 12:49

Modified 23 декабря, 12:51

Updated 23 декабря, 12:51

Житель Башкирии выиграл ₽2,5 млн

Житель Башкирии разбогател на ₽2,5 млн из-за монетки

23 декабря 2024, 12:49
Фото: mkset.ru.

Житель Башкирии выиграл ₽2,5 млн

Мужчина купил лотерейный билет всего за ₽10, сообщает в понедельник, 23 декабря, пресс-служба «Национальной лотереи».

Как сообщает пресс-служба организации, 22 декабря в розыгрыше государственной лотереи, запущенной осенью 2024 года, был разыгран суперприз в размере 2 495 950 рублей. Везунчиком стал человек из Республики Башкортостан.

По имеющимся данным, счастливчик приобрел свой билет за 10 рублей через мобильное приложение «Столото». Можно сказать, что житель Башкирии инвестировал в своего богатство всего лишь монетку. Вклад в ₽10 окупился в 250 000 раз.

— Обращаем внимание, что общий срок для получения выигрыша через лотерейный центр составляет около 3,5 лет с момента проведения тиража. Поэтому мы настоятельно призываем участников проверить свои билеты. Возможно, именно вы стали обладателем этой удачи, — сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

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