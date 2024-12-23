Воспитатель детсада отдала за букет ₽860`000

Posted 23 декабря, 10:09
Published 23 декабря, 10:09
Modified 23 декабря, 10:23
Updated 23 декабря, 10:23
На новую мошенническую схему попалась молодая воспитательница детсадика из Стерлитамака. Женщине позвонил неизвестный мужчина, представившийся курьером, и сообщил о заказанной доставке букета цветов для дамы. Для получения приятного подарка женщине надо было назвать код из СМС — якобы от курьерской службы. Воодушевленная приятным презентом женщина без раздумий сообщила лжекурьеру код.
Далее мошенники действовали по старой, проверенной схеме — женщине поступил ещё один звонок от «правоохранителей», которые сообщили жертве об обмане и благородно помогли даме перевести все деньги на «безопасные» счета. В итоге, женщина и ее мать перевели более ₽860 тысяч на аккаунты мошенников.
В МВД напоминают, что сообщать секретные коды из СМС нельзя, даже чтобы получить подарки. Иначе жертвы рискуют остаться не только без приятного бонуса, но и без честно накопленных средств.
Ранее Mkset сообщил, что перед Новым годом мошенники заставляют своих жертв поджигать здания в Башкирии.