Воспитатель детсада отдала за букет ₽860`000

Далее мошенники действовали по старой, проверенной схеме — женщине поступил ещё один звонок от «правоохранителей», которые сообщили жертве об обмане и благородно помогли даме перевести все деньги на «безопасные» счета. В итоге, женщина и ее мать перевели более ₽860 тысяч на аккаунты мошенников.